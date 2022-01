Istnieją różnice zdań między Rosją a NATO w kwestii Ukrainy i nie będą one łatwe do przełamania – poinformował w środę szef NATO Jens Stoltenberg po posiedzeniu Rady NATO-Rosja w Brukseli.

Rozmowy NATO-Rosja w Brukseli / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Istnieją znaczące różnice między NATO a Rosji - podkreślił na konferencji po rozmowach w kwaterze głównej NATO Stoltenberg.



Nasze różnice nie będą łatwe do zniwelowania, ale to pozytywny znak, że wszyscy sojusznicy NATO i Rosja zasiedli przy tym samym stole i zajęli się merytorycznymi tematami - wskazał.



Stoltenberg podkreślił, że NATO potwierdziło swoją politykę otwartych drzwi. Poinformował również, że Rosja nie ma prawa weta w sprawie tego, czy Ukraina może zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekazał też, że sojusznicy NATO wezwali Rosję do deeskalacji sytuacji na Ukrainie.

NATO wzywa Rosję do wycofania wojsk

Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że sojusznicy NATO wezwali Rosję do wycofania swoich sił wojskowych z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Podkreślił, że NATO stoi na stanowisku, że "nie będzie kompromisów w sprawie podstawowych zasad". Wskazał też, że koncepcja, iż rozszerzenie NATO jest działaniem agresywnym, jest całkowicie nieprawdziwa.



Szef NATO przekazał też, że zaproponował Rosji kolejne spotkania w tej sprawie, a Rosja odpowiedziała, że nie jest na to gotowa. NATO dało jasno do zrozumienia, że jesteśmy gotowi zaplanować serię spotkań dotyczących szerokiego zakresu różnych tematów, w tym pocisków i wzajemnej weryfikacji limitów pocisków w Europie. (...) Strona rosyjska dawała do zrozumienia, że nie jest na to gotowa" - powiedział po spotkaniu.



Wskazał jednocześnie, że obie strony przeprowadziły "otwartą dyskusję" na wiele tematów, a spotkanie było przydatne.

NATO nie wyklucza wzmocnienia obecności na wschodniej flance

NATO może skierować dodatkowe wojska na terytorium wschodnich sojuszników, jeśli Rosja ponownie użyje siły przeciwko Ukrainie - powiedział sekretarz generalny.

Jeżeli Rosja po raz kolejny użyje siły przeciwko Ukrainie i dalej będzie najeżdżać Ukrainę, musimy poważnie zastanowić się nad potrzebą dalszego zwiększenia naszej obecności we wschodniej części sojuszu - powiedział Stoltenberg w Brukseli po spotkaniu NATO-Rosja.

Stwierdził, że istnieje realne ryzyko nowego konfliktu zbrojonego i dodał, że NATO "zrobi wszystko, aby zapobiec" takiemu scenariuszowi.

NATO rozmawia z Rosją. "To kwestia życia i śmierci"

Na efekt rozmów w Brukseli czeka Ukraina. "Zasada nic o Ukrainie bez Ukrainy musi być utrzymana" - przekazał Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Dodaje jednak, że sojusz musi odpowiedzieć na pytania, dlaczego mimo 8 lat wojny w Donbasie, sprawa przyłączenia Ukrainy do NATO nie została jeszcze rozwiązana.

Bez Ukrainy, bez załatwienia tej sprawy nie da się nawet zacząć rozmowy o systemie bezpieczeństwa w Europie, to nie jest możliwe. Nie rozumiem, jak można by o tym dyskutować bez poradzenia sobie najpierw z największą wojną w środku Europy. Dla Ukrainy to kwestia życia i śmierci - przekonuje Jermak.

Przypomnijmy, że gwarancja nieprzystąpienia Ukrainy do NATO, to jedno z rosyjskich żądań stawianych podczas trwających rozmów.

Rada NATO-Rosja powstała w 2002 na mocy Deklaracji Rzymskiej jako forum konsultacji w kwestiach związanych z bezpieczeństwem między państwami członkowskimi NATO a Federacją Rosyjską.