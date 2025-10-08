Wraz z atakiem palestyńskiego Hamasu na Izrael, który zapoczątkował izraelską operację odwetową w Strefie Gazy, we Włoszech gwałtownie wzrosła liczba przypadków antysemityzmu. Alarmujące dane przytoczył tamtejszy minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi.

Proizraelska demonstracja w Mediolanie (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

We Włoszech od października 2023 roku gwałtownie wzrosła liczba przypadków antysemityzmu - w ciągu dwóch lat odnotowano 733 zgłoszenia, najwięcej w Rzymie i Mediolanie.

Władze wzmocniły ochronę obiektów związanych z Izraelem oraz zacieśniły współpracę ze stowarzyszeniami żydowskimi w celu monitorowania zagrożeń.

Media informują o aktach agresji wobec żydowskich turystów i pojawiających się antysemickich napisach na budynkach i sklepach.

Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, przedstawiając dane w Izbie Deputowanych, podkreślił, że od 7 października 2023 roku, czyli od dnia ataku Hamasu na Izrael, liczba zgłoszeń dotyczących antysemityzmu znacząco wzrosła.

Poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano 733 takie przypadki, z czego najwięcej w Rzymie (140) i Mediolanie (86). To wyraźny wzrost w porównaniu z okresem sprzed eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Włoskie media informowały ostatnio o przypadkach agresji wobec żydowskich turystów w Wenecji i Mediolanie, a także o pojawiających się antysemickich napisach na murach domów i sklepów. Eksperci podkreślają, że wzrost nastrojów antysemickich w Europie często towarzyszy eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie, co rodzi obawy o bezpieczeństwo mniejszości żydowskiej we Włoszech.

Wzmożone środki bezpieczeństwa

W odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów, włoskie władze wzmocniły ochronę miejsc powiązanych z Izraelem oraz społecznością żydowską. Szef włoskiego MSW poinformował również o zwiększeniu współpracy i wymianie informacji ze stowarzyszeniami i instytucjami żydowskimi w celu zagwarantowania stałego monitoringu ewentualnych czynników ryzyka.

Jak to wygląda w liczbach?

Szczegółowe dane na temat przypadków antysemityzmu we Włoszech znajdziemy na stronie Osservatorio Antisemitismo (pol. Obserwatorium Antysemityzmu) - organizacji wchodzącej w skład ENCATE, czyli europejskiej sieci instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają antysemityzmowi, realizując projekty edukacyjne.

Analizując dane sięgające kilkunastu lat wstecz, wzrost przypadków antysemityzmu we Włoszech jest widoczny gołym okiem. O ile w 2012 r. takich przypadków było zaledwie 12, to w 2023 r. - 455, a rok później - 874. W latach 2019-2022 notowano rocznie średnio ok. 250 przypadków.

Antysemityzm to uprzedzenia, wrogość lub dyskryminacja wobec Żydów jako grupy religijnej, etnicznej lub narodowej. Może przybierać różne formy - od negatywnych stereotypów, przez mowę nienawiści, akty wandalizmu, przemoc fizyczną, aż po działania instytucjonalne i polityczne wymierzone przeciwko Żydom.