Eksplozja przy gazociągu Nord Stream nie uszkodziła podmorskiego kabla wysokiego napięcia SwePol Link, łączącego Szwecję z Polską - podał szwedzki operator sieci energetycznej Svenska Kraftnat i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Wyciek z Nord Stream / SWEDISH COAST GUARD / HANDOUT / PAP/EPA

"Wyniki przeprowadzonych pomiarów testowych wskazują, że kabel jest całkowicie nienaruszony. Może więc zostać oddany do użytku 9 października, po zakończeniu planowej konserwacji" - oświadczyła spółka Svenska Kraftnat.

Test kabla SwePol Link przeprowadziły we wtorek Polskie Sieci Elektroenergetyczne i szwedzki operator Svenska Kraftnät.

Jak wyjaśniono, we wtorek przeprowadzono tzw. badanie TDR (Time-domain-reflectometry) oraz testy izolacji.



W ubiegłym tygodniu szwedzki operator energetyczny wyraził obawę, że SwePol Link mógł ulec awarii, gdyż przebiega zaledwie 500 metrów od miejsca, gdzie doszło do jednego z wybuchów przy gazociągu Nord Stream na północny wschód od Bornholmu. SwePol Link jest obecnie wyłączony z użytkowania z powodu zaplanowanego wcześniej przeglądu, stąd nie było wiadomo, w jakim stanie jest kabel.



Współwłaścicielem kabla o napięciu 450 kV, prowadzącego z Karlshamn w południowej Szwecji do okolic Słupska, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Linia pozwala obu krajom na wzajemny przesył prądu, gdy w jednym z krajów występuje niedobór energii.