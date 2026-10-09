Dziennikarz na tropie zbiegłego prokuratora. Został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa

O zatrzymaniu informował portal Ukrainska Prawda, w którym Tkacz kieruje działem śledztw dziennikarskich.
Na początku przesłuchania dano mi do podpisania dokument. Z tego, co rozumiem, był to odpowiednik postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Wymieniono w nim trzy artykuły, na podstawie których postawiono nam zarzuty – powiedział Tkacz Ukrainskiej Prawdzie.
Jeden z nich dotyczył szpiegostwa na rzecz ukraińskiego wywiadu wojskowego. Drugi – udziału w tych działaniach, który zakwalifikowano jako uczestnictwo w organizacji przestępczej. Trzeci artykuł, o ile dobrze pamiętam, dotyczył wyrządzenia szkody Austrii – wyjaśnił.
Wraz z dziennikarzem zatrzymany został jego operator Jarosław Bondarenko. Według Ukrainskiej Prawdy wciąż znajduje się on w areszcie.
Do uwolnienia konieczna była interwencja dyplomatyczna Ukrainy
Wcześniej minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner poinformował, że czterech Ukraińców zostało zatrzymanych w jego kraju w związku z podejrzeniem szpiegostwa.
Są podejrzewani o szpiegostwo. Trwa śledztwo – powiedział Karner dziennikarzom. Dodał, że dwie osoby zatrzymano w poniedziałek, a dwie w czwartek. Odmówił przy tym podania personaliów.
Agencja Austria Presse Agentur (APA) podała, że rzeczniczka ukraińskiej ambasady w Wiedniu oznajmiła, iż czeka na wyjaśnienia władz austriackich dotyczące okoliczności i podstaw prawnych zatrzymań.
W sprawie dwóch Ukraińców rzecznik austriackiej prokuratury powiedział w rozmowie z Agence France-Presse (AFP), że zostali zatrzymani na podstawie „podejrzeń, które się nie potwierdziły”.
Jeden już został zwolniony, a drugi ma zostać zwolniony dzisiaj – oznajmił. Odmówił podania, o jakie podejrzenia chodziło, ani kim byli zatrzymani.
Potępienie zatrzymania dziennikarzy
Bondarenko został ranny podczas zatrzymania i przewieziony do szpitala. Policja zaczęła go przesłuchiwać dopiero późno w nocy – przekazała Ukrainska Prawda.
Organizacja Reporterzy bez Granic potępiła zatrzymanie dziennikarzy i zażądała od austriackich władz „całkowitego wyjaśnienia faktów i zagwarantowania ochrony ich materiałów oraz źródeł”.
Ukraińskie MSZ podało, że otrzymało potwierdzenie zwolnienia Tkacza i że współpracuje z władzami austriackimi „w celu wyjaśnienia okoliczności zatrzymania”.
O co chodzi w sprawie odwołanego prokuratora generalnego?
15 września Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy zdecydowała o odwołaniu Rusłana Krawczenki ze stanowiska prokuratora generalnego. Jeszcze przed głosowaniem Krawczenko złożył wniosek o dymisję w związku ze śledztwem organów antykorupcyjnych NABU i SAP w ramach operacji „Kartagina”, dotyczącej działalności oszukańczych centrów telefonicznych.
Według śledczych grupa pracowników Prokuratury Generalnej Ukrainy miała zapewniać centrom telefonicznym „ochronę” i legalizować uzyskane środki. 6 września Krawczenko zaprzeczył zarzutom, a 14 września wyjechał z Ukrainy.
Po wyjeździe oświadczył, że przed rezygnacją podpisał zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Semena Krywonosa oraz osobę związaną z kierownictwem Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Tego samego dnia Zełenski podpisał dekret o odsunięciu Krawczenki od pełnienia obowiązków prokuratora generalnego.