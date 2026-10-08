Tak Władimir Putin świętował urodziny. Kominek, samowar i były kanclerz Niemiec

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Urodziny świętuje się w gronie najbliższych. Zapewne z tego założenia wyszedł Władimir Putin, który zaprosił „swojego starego przyjaciela” Gerharda Schrödera (to cytat z komunikatu Kremla) do domu.

Gerhard Schröder i Władimir Putin grzeją się przy kominku (fot. Kreml)

Gerhard Schröder i Władimir Putin grzeją się przy kominku (fot. Kreml) / -

Kreml oświadczył, że Putin „dowiedział się” niespodziewanie z „doniesień medialnych” 7 października, że całkiem przypadkiem były kanclerz Niemiec przebywa w Moskwie.

Nie namyślając się zbyt długo prezydent Rosji „zaprosił do domu swojego starego przyjaciela”, by świętować z nim swoje 74 urodziny.

Gerhard Schröder towarzyszył Władimirowi Putinowi, gdy głowa państwa świętowała wczoraj swoje urodziny – czytamy w oświadczeniu Kremla, który opublikował kilka zdjęć z „przyjacielskiego” spotkania.

Przypadkowy Gerharda Schrödera w Moskwie

Na przełomie września i października 2026 roku poinformowano, że Schröder dołączył do rady nadzorczej rosyjskiego oddziału sieci Globus. Zgodnie z zapowiedziami ma odpowiadać m.in. za wspieranie strategicznego rozwoju firmy.

Globus (a dokładniej Hyperglobus) to niemiecka sieć wielkich hipermarketów samoobsługowych, która posiada swoje placówki w kilku krajach europejskich – m.in. w Niemczech, w Czechach oraz w Rosji. Działalność sieci Globus została wcześniej (na początku 2025 roku) wydzielona z głównego, niemieckiego koncernu Globus Holding i funkcjonuje jako niezależna struktura na rynku rosyjskim.

Postać Gerharda Schrödera od lat budzi ogromne kontrowersje w Niemczech i Europie ze względu na jego bliskie relacje z Władimirem Putinem oraz wcześniejsze zaangażowanie w rosyjskie projekty energetyczne (np. Nord Stream czy Rosnieft). Nowa funkcja w rosyjskiej spółce handlowej po raz kolejny stała się obiektem szerokiej krytyki politycznej i medialnej.

Schröder miał – według przekazu Kremla – przybyć do Moskwy w związku ze swoją nową funkcją.