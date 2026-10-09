Ćwiczenia nuklearne NATO. Sojusz apeluje do Rosji o „spokojną reakcję”

RMF24

12 października NATO rozpocznie we Włoszech coroczne ćwiczenia nuklearne Steadfast Noon. W manewrach weźmie udział aż 17 państw członkowskich Sojuszu. Działania potrwają do 23 października. To rutynowe, zaplanowane z wyprzedzeniem ćwiczenia, mające na celu sprawdzenie procedur bezpieczeństwa oraz gotowości bojowej sił odstraszania nuklearnego NATO. Sojusz apeluje do Rosji o spokojną reakcję.

W ramach ćwiczeń Steadfast Noon przewidziano szeroki zakres działań – od symulowanych alarmów po rzeczywiste loty ćwiczebne. W manewrach uczestniczyć będą samoloty podwójnego zastosowania (DCA), przystosowane do przenoszenia broni jądrowej, a także personel naziemny odpowiedzialny za ładowanie, tankowanie i obsługę maszyn.

Jak podkreśla płk David Bull, szef operacji nuklearnych NATO, ćwiczenia mają charakter kompleksowy i obejmują zarówno działania w powietrzu, jak i na ziemi.

Sojusz: Nie ma powodów do obaw

Kierownictwo NATO mocno akcentuje przewidywalny i rutynowy charakter manewrów.

Prowadzimy te ćwiczenia co roku i jest to jasny sygnał dla państw takich jak Rosja, że nie ma powodów do obaw. To przewidywalne manewry i nie ma żadnych podstaw do błędnych kalkulacji – zapewnia Nassima Barrows, dyrektor NATO ds. polityki nuklearnej.

Wysocy rangą przedstawiciele Sojuszu podkreślają, że celem ćwiczeń nie jest eskalacja napięć, a wręcz przeciwnie – utrzymanie spokoju i stabilności w regionie. Naszą intencją jest naprawdę utrzymanie spokoju. Rosyjscy urzędnicy stale podkręcają atmosferę napięcia, a my konsekwentnie będziemy dążyć do jej uspokojenia – dodaje jeden z oficjeli NATO.

Napięcie na linii NATO-Rosja

Ćwiczenia Steadfast Noon odbywają się w atmosferze narastających napięć na linii NATO-Rosja. Po sierpniowych manewrach Sojuszu w pobliżu obwodu królewieckiego, Moskwa skierowała do NATO list z groźbą użycia arsenału jądrowego przeciwko terytorium państw członkowskich. Sformułowania zawarte w rosyjskim piśmie zostały w ubiegłym tygodniu ostro skrytykowane przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego.

Sojusz stara się uspokoić zarówno opinię publiczną, jak i rosyjskich decydentów, podkreślając transparentność i rutynowy charakter ćwiczeń. NATO niezmiennie deklaruje gotowość do dialogu, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i odstraszanie w obliczu rosnących zagrożeń.