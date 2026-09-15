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Afera w Ukrainie. Parlament zdecydował ws. prokuratora generalnego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (12:10)

Ukraiński parlament zagłosował we wtorek za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego – poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na transmisję z obrad parlamentu. W zeszłym tygodniu Krawczenko złożył rezygnację w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym.

Afera w Ukrainie. Parlament zdecydował ws. prokuratora generalnego
Rusłan Krawczenko, fot. DANYLO ANTONIUK, UKRINFORM /PAP

Za decyzją o odwołaniu Krawczenki zagłosowało 317 deputowanych. Parlament liczy 450 mandatów, ale część z nich nie jest obsadzona ze względu na rosyjską okupację terenów na południowym wschodzie Ukrainy oraz ukraińskiego Krymu.

Podczas debaty przedstawiciele opozycji apelowali o przywrócenie procedury konkursowej przy wyborze szefa prokuratury i odejście od nominacji politycznych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w poniedziałek do deputowanych o zagłosowanie za odwołaniem Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego.

8 września Krawczenko złożył rezygnację w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) w sprawie „ochrony” oszukańczych centrów telefonicznych. 

Instytucje te poinformowały wcześniej o ujawnieniu działalności organizacji przestępczej, którą – według ustaleń śledztwa – kierował jeden z kierowników jednostek organizacyjnych Biura Prokuratora Generalnego. Jej członków podejrzewa się o systematyczne przyjmowanie łapówek od oszukańczych centrów telefonicznych oraz o bezprawną legalizację mienia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina
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