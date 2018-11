Nedim Yasar, były gangster, który stał się sławny jak prezenter radiowy, został zastrzelony w Kopenhadze. Zmarł w dniu, w którym w księgarniach w Danii ukazała się jego autobiografia pod tytułem "Korzenie".

Książka Nedima Yasara we wtorek ukazała się w księgarniach w Danii / Bax Lindhardt / PAP/EPA

Były przywódca jednego z najgroźniejszy w Danii gangów został zastrzelony. W poniedziałek wieczorem do Nedima Yasara ubrany na czarno sprawca oddał dwa strzały. Yasar wychodził z przyjęcia zorganizowanego w Kopenhadze z okazji wydania jego autobiografii. 31-latek został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł we wtorek.

W tym dniu jego książka pod tytułem "Korzenie" ukazała się na półkach księgarni w całej Danii.

Nedim Yasar - urodzony w Turcji, przyjechał do Danii w wieku 4 lat - kierował gangiem Los Guerreros (po hiszpańsku "wojownicy" - red.), który zajmował się handlem narkotykami.

Flaga Danii opuszczona do połowy masztu na budynku stacji Radio24syv / Bax Lindhardt / PAP/EPA

W książce "Rødder", której współautorką jest dziennikarka Marie Louise Toksvig, opisał, jak udało mu się opuścić gangsterski świat i rozpocząć nowe życie dzięki specjalnemu programowi resocjalizacji. Motywacją był fakt, że został ojcem. Po odbyciu kary więzienia 31-latek prowadził w radiu Radio24syv własny program, w którym przestrzegał młodych Duńczyków przed narkotykami. Był przez wielu uważany za mentora młodego pokolenia.