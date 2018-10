Cristiano Ronaldo popada w coraz poważniejsze kłopoty. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu nagłośnione zostały oskarżenia byłej amerykańskiej modelki Kathryn Mayorgi, która twierdzi, że gwiazdor zgwałcił ją w 2009 roku, do reprezentującego ją prawnika zgłosiła się kolejna kobieta twierdząc, że "miała podobne doświadczenie". Co więcej, adwokat Leslie Stovall poinformował w rozmowie z "The Sun" o skargach dwóch innych kobiet przeciwko Ronaldo.

