Sekta powstała w Nowosybirsku

Według dziennika "Clarin" Rosjanin założył sektę Aszram Szambala w 1989 roku w Nowosybirsku. Później rozszerzył swoją działalność na wiele regionów Rosji. Sekta przyciągnęła 20 tys. wyznawców, głównie młodych kobiet z problemami osobistymi, które poddawane były praniu mózgu i wykorzystywane.

Rudniew został zatrzymany w 1999 roku, ale wówczas uciekł ze szpitala psychiatrycznego. W 2013 roku sąd w Nowosybirsku skazał go na 11 lat więzienia za gwałty, napastowanie seksualne i narkotyki. Według rosyjskich mediów wyszedł na wolność w 2021 roku.

Wideo youtube

Podejrzenie o handel ludźmi

Nie jest jasne, co Rudniew i zatrzymane kobiety robiły w Bariloche, ale prasa spekuluje, że Rosjanin mógł postanowić przenieść swoją działalność do Argentyny. Śledczy podejrzewają, że dochodziło do wykorzystywania lub handlu ludźmi.

Do zatrzymania Rudniewa doprowadziło postępowanie wszczęte w związku z 22-letnią Rosjanką, która zgłosiła się w zaawansowanej ciąży do jednego ze szpitali w Bariloche. Towarzyszyły jej inne Rosjanki, które nie pozwalały jej się wypowiadać, a ona sama odmówiła odpowiedzi na pytania o miejsce zamieszkania i tożsamość ojca dziecka. To wzbudziło podejrzenia, że może być ofiarą handlu ludźmi.