W chińskim mieście Quannan pięcioletnia dziewczynka wypadła przez barierkę budynku mieszkalnego i zwisała z wysokości piątego piętra. Została uratowana przez strażaków.

Akcja ratowania dziewczynki / Storyful/x-news

Na filmie widać akcję strażaków. Jeden z nich został opuszczony z dachu na linie, by asekurować dziecko, a pozostali włamali się do zamkniętego mieszkania i wciągnęli 5-latkę z powrotem do mieszkania.

Do wypadku doszło pod nieobecność matki, która wyszła do sklepu.

