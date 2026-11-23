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Prezydent USA Donald Trump ostrzega Iran przed możliwymi atakami po Nowym Roku, jeśli nie dojdzie do porozumienia między oboma krajami. W rozmowie z Fox News i na platformie Truth Social Trump podkreślił, że Teheran stał się bardziej agresywny po wyborach do Kongresu.

Donald Trump w niedzielnym wywiadzie dla Fox News nie krył rozczarowania postawą Iranu. Jego zdaniem, po niedawnych wyborach połówkowych do amerykańskiego Kongresu, działania Teheranu stały się zdecydowanie bardziej agresywne.

Tą serią wpisów Trump przekracza kolejne granice? W Polsce te obrazy budzą najgorsze skojarzenia Serię kilku wpisów opatrzonych zdjęciami umieścił prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social dzisiejszej nocy czasu polskiego. Jedno ze zdjęć przedstawia Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Widnieje na nim napis „mój…

Są teraz bardziej agresywni niż przed wyborami – ocenił prezydent, określając irańskich przywódców mianem „zawodowych mistrzów lawirowania”.

Trump zarzucił irańskim władzom, że prowadzą jedynie pozorne rozmowy, które nie przynoszą żadnych konkretnych efektów. Cały czas rozmawiają, tylko gadają, ale to wszystko jest jedną wielką bzdurą – podsumował.

Ostrzeżenie przed nowymi atakami

Prezydent USA nie wyklucza zdecydowanych działań militarnych, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Iranem. W swoim wpisie na Truth Social Trump przypomniał, że przewidział wzrost agresji ze strony Iranu po wyborach.

Według Trumpa, w ostatnim tygodniu Iran wystrzelił więcej dronów i rakiet niż kiedykolwiek w ciągu ostatniego roku. Prezydent zapewnił jednak, że wszystkie zostały zestrzelone i nie wyrządziły żadnych szkód.

Polityczne oskarżenia i spadające ceny ropy

Trump nie szczędził krytyki wobec Demokratów, którzy wygrali wybory połówkowe. Jego zdaniem, irańscy przywódcy postrzegają ich jako „słabych, nieskutecznych i niszczących kraj”. Zarzucił również, że zarówno Demokraci, jak i Iran, robili wszystko, by utrzymać wysokie ceny ropy naftowej. Tymczasem po wyborach ceny ropy gwałtownie spadły. To wszystko jest jednym wielkim oszustwem – grzmiał prezydent.

Ataki na tankowce i nadzieja na dyplomację

Według agencji AP, w sobotę w cieśninie Ormuz lub w jej pobliżu zaatakowano co najmniej trzy tankowce. Iran miał nasilić ataki na statki, by podnieść światowe ceny energii i wywrzeć presję na USA, które blokują irańskie porty.

Mimo eskalacji napięć, irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi zapewnił, że Teheran wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Obie strony utrzymują kontakt za pośrednictwem mediatorów.