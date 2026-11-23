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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekazał, że Europa jest gotowa podjąć negocjacje z Rosją. Szef niemieckiego rządu mówił w poniedziałek o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz oczekiwaniach wobec Moskwy, zwłaszcza w kontekście powtarzających się prowokacji w stosunku do Polski i krajów bałtyckich.

W trakcie niedawnego szczytu APEC Władimir Putin poinformował, że Moskwa, wykorzystując kanały dyplomatyczne, wystosowała zaproszenie do przedstawicieli krajów europejskich, by „poznać rzeczywiste stanowisko Europy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie”.

Powiedzieliśmy już, że zamierzamy nawiązać dialog z Europejczykami, aby zrozumieć, w jakim stopniu są oni gotowi przyczynić się do wysiłków na rzecz pokoju i w jakim stopniu ich stanowisko jest zgodne z celem wytyczenia drogi do pokojowego rozwiązania - potwierdził rzecznik Putina Dmitrij Pieskow.

W poniedziałek w trakcie konferencji prasowej Merz powiedział, że Europejczycy są gotowi do podjęcia rozmów. Wcześniej w listopadzie ustalono, że w imieniu Europy negocjacje prowadzić będzie grupa E5, w której skład wchodzą Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy oraz przedstawiciele władz Unii Europejskiej.

Merz wezwał Rosję do zakończenia prowokacji w Polsce

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał Rosję do zaprzestania - jak to określił - „niebezpiecznych prowokacji”. Reagował w ten sposób na informacje o rosyjskich rakietach, które przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski i spadły w trzech miejscowościach.

„Największe potencjalne zagrożenie w Lipowcu”. Prokuratura o działaniach po upadku rosyjskich maszyn „Czynności na miejscach zdarzeń są na różnym etapie. Z tego, co wiem, najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Lipowcu, ponieważ tam potencjalne zagrożenie z punktu widzenia pirotechnicznego było największe. Wiem już, że poszczególne elementy obiektu…

Polska może liczyć na naszą pełną solidarność - oświadczył. A gdyby zaszła taka potrzeba, NATO będzie oczywiście bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu - dodał szef niemieckiego rządu.

Merz odniósł się także do sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego: Prowadzimy intensywną komunikację w sprawie Morza Bałtyckiego, musimy uniknąć eskalacji.

W weekend pojawiły się rzekome doniesienia o obiektach wojskowych, które miały - według strony rosyjskiej - wlecieć z Litwy do obwodu królewieckiego, uruchamiając działanie rosyjskiej obrony powietrznej. Według części obserwatorów mogła być to rosyjska operacja przeprowadzona pod fałszywą flagą, by uzasadnić podjęcie ewentualnych agresywnych kroków wobec krajów wschodniej flanki NATO.

Merz mówił także o wypracowanych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Są zbliżone do sytuacji, w której Ukraina byłaby częścią NATO - przekazał.

Wcześniej o tym, że takie gwarancje są na stole - w kontekście zabezpieczenia powojennej sytuacji Ukrainy - mówili przedstawiciele Białego Domu. „Washington Post” informował, że Kreml miał wstępnie wyrazić zgodę na zachodnie gwarancje dla Kijowa, zastrzegając, że nie może być mowy o stacjonowaniu natowskich wojsk w Ukrainie.

Co się dzieje w obwodzie królewieckim? Uwaga na „liczne rosyjskie przekazy dezinformacyjne” W związku z doniesieniami o rzekomym ukraińskim ataku na obwód królewiecki Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną - poinformował w niedzielę na platformie X wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Dodał, że…

„Szokujące” doniesienia o satelicie

Niemiecki kanclerz określił jako „szokujące” również doniesienia, według których Rosja przygotowuje wystrzelenie w kosmos satelity zdolnego do przenoszenia ładunku jądrowego.

Merz wystąpił w Berlinie wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Mogę państwa zapewnić, że zawsze będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO. Obejmuje to również zapewnienie naszego bezpieczeństwa w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej - powiedział szef Sojuszu.

Dodał, że NATO dysponuje różnymi wariantami reakcji, choć opinia publiczna nie zawsze je dostrzega.

Widzimy sytuacje w Polsce, Estonii i innych miejscach. Jeśli chodzi o obszar wojskowy, zawsze będziemy dokonywać ocen naszego odstraszania i obrony, a tam, gdzie to konieczne, wprowadzać zmiany - podkreślił Rutte.