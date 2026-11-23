RMF24

Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek dochodzenie antymonopolowe wobec jednego z największych rozlewców napojów Coca-Cola w Europie, czyli Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Bruksela podejrzewa, że firma mogła wykorzystywać swoją dominującą pozycję na rynku, by utrudniać supermarketom sprowadzanie tańszych napojów z innych państw Unii Europejskiej.

Według Komisji, CCEP miała blokować możliwość importowania napojów z rynków, gdzie są one tańsze, przez sieci handlowe w innych krajach. Przykładowo, supermarket we Francji mógłby kupić napoje taniej w Belgii i sprzedawać je swoim klientom po niższej cenie. KE podejrzewa, że Coca-Cola uzależniała rabaty dla sklepów od zobowiązania, że nie będą one sprzedawać produktów do innych państw członkowskich.

Różne pojemności Coca-Coli w różnych krajach

Komisja zbada również, czy firma celowo różnicowała produkty sprzedawane w poszczególnych krajach, na przykład oferując napoje w butelkach o różnych pojemnościach. Mogło to utrudniać supermarketom sprowadzanie produktów z zagranicy, bo opakowania dostępne w jednym kraju różniły się od tych, do których przyzwyczajeni byli konsumenci w innym.

KE podejrzewa, że CCEP mogła oferować sieciom handlowym zachęty do ograniczania importu napojów do Hiszpanii.

Kolejny zarzut dotyczy uniemożliwiania dużym sieciom handlowym wspólnego negocjowania warunków zakupu napojów dla kilku państw jednocześnie. Zamiast tego firma miała wymagać prowadzenia odrębnych negocjacji w każdym kraju. Mogło to osłabiać pozycję negocjacyjną sieci handlowych i utrudniać im uzyskiwanie korzystniejszych cen.

KE wskazuje na interes konsumentów

Mieszkańcy całej Europy codziennie sięgają po napoje bezalkoholowe. Nie powinni jednak płacić za nie więcej tylko dlatego, że mieszkają w jednym państwie UE, a nie w innym – skomentowała w poniedziałek wiceszefowa KE Teresa Ribera. Komisarz dodała, że KE bada, czy Coca-Cola tworzyła bariery między rynkami krajowymi, co podważałoby funkcjonowanie jednolitego rynku, ograniczało konkurencje i windowało ceny.

Jeżeli podejrzenia KE się potwierdzą, CCEP może zostać ukarana grzywną w wysokości do 10 proc. jej całkowitego rocznego światowego obrotu. Komisja może również nakazać firmie zaprzestanie praktyk naruszających unijne przepisy.

Bruksela przyjrzała się jednemu z dwóch rozlewców Coca-Coli w Europie

CCEP, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, jest jednym z dwóch największych europejskich rozlewców napojów sprzedawanych pod markami należącymi do The Coca-Cola Company. Firma działa w ośmiu państwach UE: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. We wszystkich tych krajach jest największym dostawcą gazowanych napojów bezalkoholowych.

W marcu 2025 r. KE przeprowadziła niezapowiedziane kontrole w siedzibach CCEP w kilku państwach członkowskich.