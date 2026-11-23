RMF24

Nie odbędzie się planowane na środę posiedzenie sądu, który miał podjąć ostateczną decyzję ws. wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, powodem zwłoki jest zwolnienie lekarskie sędzi, choć nie tej, która miała podejmować w tej sprawie decyzję.

Co dalej z listem żelaznym dla Marcina Romanowskiego?

Do rozpatrzenia zażalenia na decyzję o wydaniu listu żelaznego ukrywającemu się od dwóch lat posłowi PiS, byłem wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, dawno już została wylosowana sędzia Turek. Sędzia wyznaczyła termin posiedzenia na środę 25 listopada.

Niedługo później grający na zwłokę obrońca Romanowskiego złożył jednak wniosek o zmianę sędzi. Do jego rozpatrzenia wylosowano sędzię Janicz - tę samą, która uchyliła postanowienie o doprowadzeniu na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, a decyzji o wyłączeniu sędzi Torek nie podejmuje. W ubiegłym tygodniu była nieobecna, dziś do sądu trafiło jej zwolnienie na cały ten tydzień.

Wyznaczone na środę posiedzenie trzeba więc odroczyć, bo prowadząca je sędzia Turek ani nie wie, czy sędzia Janicz jej nie wyłączy, ani kiedy. Zażalenie ws. listu żelaznego leży w sądzie od początku października.

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Co prokuratura zarzuca Romanowskiemu?

Prokuratura w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Zgodę na zastosowanie wobec Romanowskiego aresztu sąd wydał na początku grudnia 2024 roku. Ponieważ służby nie mogły go po tym odnaleźć, wydano za nim list gończy. Następnie, 19 grudnia 2024 roku, warszawski SO na wniosek prokuratury wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Tego samego dnia poinformowano o ochronie, której posłowi udzielił poprzedni węgierski rząd za kierownictwa ówczesnego premiera Viktora Orbana.

W tym roku, po zaprzysiężeniu Petera Magyara na premiera Węgier, Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, a także byłemu szefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze (również podejrzanemu w śledztwie) oraz jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Były szef resortu sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Obrońca byłego wiceministra, mec. Bartosz Lewandowski zapewniał, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to nie ma wątpliwości, że Romanowski do Polski przyjedzie.

Czym jest list żelazny?

List żelazny to postanowienie sądu okręgowego (art. 281–284 Kodeksu postępowania karnego), które pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu za granicą wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy bez stosowania tymczasowego aresztowania.