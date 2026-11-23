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Wyniki najnowszych badań, opublikowane właśnie w czasopiśmie naukowym "JAMA Network Open", mogą zwiastować prawdziwy przełom w profilaktyce chorób serca i układu krążenia. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu, we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym pokazali, że ryzyko zawału serca lub udaru mózgu można wykryć nawet trzy dekady przed ich wystąpieniem. Wskazuje na to analiza danych ponad 100 tysięcy osób z USA, Norwegii i Wielkiej Brytanii, obejmujących okres od 1985 do 2019 roku.

Badacze skupili się na szerokim spektrum czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, od tradycyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze i wysoki poziom cholesterolu, po mniej oczywiste, jak funkcja nerek czy specyficzne biomarkery krwi. Wyniki są jednoznaczne: już na 30 lat przed wystąpieniem zawału lub udaru można zaobserwować subtelne, ale wyraźne różnice w parametrach zdrowotnych osób, które w przyszłości doświadczą tych zdarzeń, w porównaniu z tymi, które pozostaną wolne od poważnych chorób układu krążenia.

„Czynniki ryzyka, na które mamy wpływ, zaczynają się różnicować aż 30 lat przed wystąpieniem incydentu sercowo-naczyniowego. To ogromna szansa na opracowanie skutecznych strategii wczesnej prewencji, bazujących zarówno na znanych, jak i nowych czynnikach ryzyka oraz biomarkerach" - podkreśla główna autorka badania, dr Dorien Kimenai, stypendystka British Heart Foundation na Uniwersytecie w Edynburgu.

Kluczowy parametr

Jednym z najbardziej istotnych wskaźników okazało się ciśnienie skurczowe krwi. Osoby, które w przyszłości przeszły zawał lub udar, już 30 lat wcześniej miały średnio o 4 mmHg wyższe ciśnienie skurczowe, niż te, które nie doświadczały potem tych chorób. Różnica ta zwiększała się z czasem, osiągając nawet 7 mmHg tuż przed incydentem.

Co ciekawe, wzorce te różniły się w zależności od płci. Młode kobiety miały niższe ciśnienie niż mężczyźni, ale po 65. roku życia sytuacja się odwracała.

Badanie wykazało również, że osoby, które doświadczyły zawału lub udaru w młodszym wieku, często już wcześniej zmagały się z cukrzycą oraz miały wyższy wskaźnik masy ciała (BMI). Równie istotne okazały się różnice w funkcji nerek oraz poziomach aktywności fizycznej. To pokazuje, jak wielowymiarowe jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i jak ważne jest monitorowanie różnych aspektów zdrowia na przestrzeni lat.

Istotne także obserwacje zmian poziomu białka

Szczególną uwagę naukowców zwróciły zmiany w poziomie białka NT-proBNP, które u osób zagrożonych zaczynało odbiegać od normy już na 10 lat przed incydentem sercowo-naczyniowym. To białko jest obecnie wykorzystywane jako biomarker do monitorowania niewydolności serca, ale wyniki badania sugerują, że może ono stać się jednym z kluczowych narzędzi w przewidywaniu ryzyka zawału czy udaru na długo przed ich wystąpieniem.

Dotychczasowe modele oceny ryzyka skupiały się głównie na pojedynczych czynnikach, takich jak ciśnienie czy poziom cholesterolu. Najnowsze badania pokazują jednak, że warto spojrzeć szerzej, uwzględnić także mniej oczywiste parametry, jak choćby funkcja nerek, czy poziom aktywności fizycznej. Eksperci podkreślają, że śledzenie trajektorii tych wskaźników w czasie może znacząco poprawić skuteczność przewidywania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.

„Dla większości z nas zawały serca i udary są całkowicie możliwe do uniknięcia. Niestety, często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia, dopóki nie jest za późno. To badanie potwierdza, że sygnały ostrzegawcze pojawiają się na długo przed chorobą. Proste badanie ciśnienia czy analiza białek we krwi, mogą w przyszłości ostrzegać nas o ryzyku, zanim pojawią się objawy" - komentuje profesor Bryan Williams, główny doradca naukowy i medyczny British Heart Foundation.