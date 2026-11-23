Czy w Trybunale Konstytucyjnym dochodziło do ręcznego sterowania składami orzekającymi? Dlaczego w TK zalega około 1200 nierozpatrzonych spraw, w tym setki skarg obywateli?
Jak prezes Trybunału tłumaczy zarzuty dotyczące sposobu jego funkcjonowania i paraliżu prac tej instytucji?
Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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