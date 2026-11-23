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Bank PKO BP wysłał SMS-y oraz e-maile do klientów, których karty płatnicze mogły być objęte incydentem cyberbezpieczeństwa w Autopay - poinformowała Aneta Styrnik-Chaber z departamentu komunikacji PKO BP. Można tam znaleźć m.in. instrukcję, jak zastrzec kartę i zamówić nową.

11 listopada Autopay poinformowała o cyberataku. Jak podała firma, zdarzenie mogło dotyczyć danych płatników: adresu e-mail, numeru telefonu (jeśli transakcja dotyczyła doładowania telefonu), adresu IP oraz danych karty płatniczej użytej do płatności. Firma Autopay wysłała powiadomienia osobom, których mogło dotyczyć naruszenie bezpieczeństwa danych. Wiadomości wysyłają też poszczególne banki.

Informację o incydencie bezpieczeństwa, dotyczącym danych kart płatniczych, otrzymaliśmy od organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Na podstawie przekazanych informacji mogliśmy wskazać karty, których ten incydent może dotyczyć. Od razu wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia i objęliśmy te karty wzmożonym monitoringiem - poinformowała Polską Agnecję Prasową Aneta Styrnik-Chaber z PKO BP.

Wskazała, że może się to wiązać z dodatkowym potwierdzaniem przez klientów transakcji internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure.

Do klientów, których karty mogą być objęte skutkami tego incydentu, wysłaliśmy w ubiegłym tygodniu wiadomości SMS i e-mail. Informujemy w nich, jakie środki bezpieczeństwa zastosowaliśmy oraz jak zastrzec kartę i zamówić nową - wskazała Styrnik-Chaber.

Jak objaśniła, można to zrobić w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym PKO Banku Polskiego.

Dane nowej karty są dostępne od razu w aplikacji. Dzięki temu klient może szybko dodać ją do Apple Pay lub Google Pay i płacić telefonem. Nowej karty można także używać podczas zakupów internetowych - poinformowała.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wskazał na swojej stronie internetowej w ubiegłym tygodniu, że kontaktuje się z użytkownikami, których karty mogły brać udział w incydencie.

Zastrzegamy ich karty, a następnie - bez dodatkowych kosztów - wydajemy nowe - napisał.

O prewencyjnym zastrzeżeniu wybranych kart, wydanych w ramach systemów płatniczych Visa i Mastercard, informował też m.in. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie. Podobne działania podjęło Allegro, które poinformowało o prewencyjnym zastrzeżeniu wskazanych przez Visę karty Allegro Pay.

BNP Paribas przekazał na swojej stronie, że wzmocnił monitoring i zabezpieczenia transakcji kartowych. Podczas płatności internetowych klienci mogą być proszeni o dodatkowe potwierdzenie transakcji w usłudze 3D Secure - zaznaczył bank.

Bank Pekao poinformował o zastosowaniu dodatkowych działań zabezpieczających wobec kart, których może dotyczyć incydent. Dodał, że właściciele tych kart otrzymają od Pekao indywidualną informację i zalecenia.

Z koeli VeloBank wskazał, że monitoruje sytuację i analizuje informacje dotyczące kart płatniczych, które mogły zostać objęte incydentem, a także podejmuje działania adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka.

Autopay to spółka, która jest dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klienta.

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