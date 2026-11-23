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Ciała pięciu osób – dwojga dorosłych oraz trojga dzieci – zostały znalezione w jednym z mieszkań w miejscowości Kehl w Niemczech. Według wstępnych ustaleń do tragedii doszło w wyniku wycieku gazu.

Do dramatycznego odkrycia doszło około południa. Służby zostały zaalarmowane po tym, jak dzieci nie pojawiły się w szkole. Ratownicy pojechali pod wskazany adres, ale nie mogli wejść do lokalu z powodu wyraźnie wyczuwalnej woni ulatniającego się gazu.

Na miejsce została wezwana straż pożarna. Dopiero, kiedy strażacy, mając do dyspozycji specjalistyczny sprzęt, weszli do mieszkania, znaleźli w nim ciała pięciu osób – dwojga dorosłych i trojga dzieci w wieku od 9 do 13 lat.

Według pierwszych ustaleń śledczych i informacji przekazanych przez miejscową policję, nie ma na razie przesłanek wskazujących na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek.

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Na razie nie podano do publicznej wiadomości szczegółów dotyczących tożsamości ofiar ani dokładnych przyczyn wycieku gazu. Śledczy sprawdzają instalację gazową w budynku oraz to, czy do zdarzenia mogły przyczynić się zaniedbania techniczne lub ewentualna awaria.