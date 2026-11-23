RMF24

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Charge d’affaires Estonii został wezwany do rosyjskiego MSZ. To reakcja Kremla na decyzję Talina o zamknięciu granic między dwoma państwami po próbie podpalenia fabryki dronów.

Rząd Estonii w połowie listopada poinformował, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie przejścia graniczne z Rosją zostaną zamknięte od 1 grudnia na okres co najmniej sześciu miesięcy.

To odpowiedź na próbę podpalenia estońskiej fabryki dronów Threod Systems zleconą przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. Moskwa regularnie odrzuca oskarżenia europejskich państw o udział w działaniach sabotażowych.

Estońskie służby uznały próbę sabotażu za element szerszej wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko państwom wspierającym Ukrainę. W związku ze sprawą zatrzymano osiem osób.

Problem dla rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii

Nawet w Estonii nie wszyscy oceniają tę decyzję jednoznacznie. Prezydentka Estonii Ulle Madise ostrzegła, że rząd nie może reagować emocjonalnie na rosyjskie działania. Według niej decyzja o zamknięciu granicy z Rosją musi zostać podjęta na podstawie analizy skutków ekonomicznych, humanitarnych, dyplomatycznych, jak i kwestii bezpieczeństwa.

Estońskie media przekazały, że ogłoszenie estońskiego rządu o zamknięciu granicy z Rosją zaniepokoiło szczególnie mieszkańców przygranicznej Narwy, w której ponad 90 proc. mieszkańców stanowią rosyjskojęzyczni.

Również MSZ Estonii wzywał ostatnio dwukrotnie rosyjskiego charge d’affairs w Tallinie. W piątek 20 listopada resort potępił w obecności dyplomaty ataki rakietowe i dronowe na Kijów. Pięć dni wcześniej MSZ wezwał Rosjanina właśnie w związku z próbą podpalenia fabryki Threod Systems.

Estonia wśród liderów wsparcia Ukrainy

Estonia należy do NATO i Unii Europejskiej i jest jednym z państw najaktywniej wspierających Ukrainę. Obecnie na granicy estońsko-rosyjskiej działają trzy drogowe przejścia graniczne. Decyzja o ich zamknięciu wpisuje się w stopniowe ograniczanie ruchu granicznego z sąsiednim krajem. W ostatnich latach Tallinn zakazał m.in. wjazdu rosyjskim turystom, zawiesił połączenia kolejowe oraz ograniczył ruch samochodowy przez granicę.