+ 1-calowa matryca wspierająca wysoką szczegółowość obrazu podczas kręcenia
+ Dookólny system wykrywania przeszkód z LiDAR-em gwarantuje bezpieczeństwo
+ Aparatura RC2 oraz rozbudowany pakiet Fly More Combo wpływające na jakość filmowania
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo to konstrukcja dla użytkownika, który oczekuje sporych możliwości w wyjątkowo kompaktowej obudowie. Masa utrzymana na poziomie około 249,9 gramów sprawia, że sprzęt pozostaje bardzo mobilny, a jednocześnie producent nie zrezygnował z zaawansowanych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i jakość nagrań. Dron rejestruje filmy w 4K, korzysta z 3-osiowego stabilizatora i został wyposażony w 1-calową matrycę, co przekłada się na bardziej dojrzały obraz, lepszą plastykę sceny i większą swobodę podczas pracy w zróżnicowanym oświetleniu. Bardzo mocnym punktem tej wersji jest także obrót gimbala do 225 stopni, dzięki czemu łatwiej przygotujesz ujęcia o nietypowej perspektywie.
+ Bardzo niska masa (151 g) ułatwiająca spontaniczne i dalekie loty
+ Sterowanie gestami, które upraszcza obsługę i podnosi jej komfort
+ Zestaw czujników, w tym LiDAR, wspomagających bezpieczeństwo małej konstrukcji
DJI Neo 2 Fly More Combo to propozycja dla osób, które stawiają na lekkość, prostotę i szybkie uruchamianie drona bez rozbudowanych przygotowań. Model oferuje zapis obrazu w rozdzielczości 3 840 x 2 880. Posiada wbudowany GPS oraz 2-osiowy stabilizator, dzięki czemu potrafi zapewnić uporządkowany materiał wideo przy zachowaniu bardzo kompaktowych gabarytów. Producent zastosował także czujniki LiDAR, podczerwieni i systemy wizyjne, co zwiększa kontrolę nad lotem oraz poprawia orientację urządzenia w przestrzeni. To model, który nie próbuje rywalizować z większymi platformami filmowymi, lecz przekonuje wygodą, zwinnością i bardzo niską masą, dzięki czemu dobrze sprawdzi się jako dron do codziennego, mniej formalnego korzystania.
+ Czas lotu sięgający 36 minut, co pozwala na długie nagrania
+ 3-osiowy stabilizator poprawiający płynność i jakość nagrań
+ Fly More Combo czyli komplet akcesoriów spakowanych w jedną torbę
Dron DJI Lito X1 Fly More Combo z kontrolerem DJI RC 2 to model nastawiony na wygodne filmowanie w podróży i uzyskiwanie dopracowanych ujęć bez konieczności sięgania po większą, cięższą platformę. Dron waży 249 g, oferuje nagrywanie m.in. w 4K oraz Full HD, co pozwala lepiej odwzorować kontrastowe sceny i zachować więcej informacji w jasnych oraz ciemnych partiach kadru. Na jego korzyść działa także 3-osiowy stabilizator, który skutecznie wygładza ruch kamery i ułatwia uzyskanie materiałów o bardziej profesjonalnym charakterze. Czas lotu do 36 minut daje użytkownikowi dużą swobodę podczas dłuższych przelotów.
+ Szerokie pole widzenia - 155 stopni
+ Trzy akumulatory, które wydłużają czas zabawy, treningu oraz pracy z urządzeniem
+ Tryby Easy ACRO, Drift oraz Flips & Rolls dla bardziej widowiskowego lotu
DJI Avata 2 Fly Smart Combo to konstrukcja dla użytkownika, który szuka platformy FPV oferującej intensywne wrażenia z lotu i bardzo dynamiczną pracę kamery. Model nagrywa w 4K, korzysta z przetwornika 1/1.3" CMOS i obiektywu F/2.8 o polu widzenia 155 stopni, dzięki czemu materiał wygląda niezwykle szeroko i angażująco. Waga 377 gramów oraz zabudowana konstrukcja z osłonami śmigieł podpowiadają, że mamy do czynienia ze sprzętem tworzonym z myślą o szybszym lataniu i większej odporności.
+ Kamera 360 stopni otwierająca szerokie możliwości montażowe
+ Rozdzielczość do 8K oraz zdjęcia nawet 55 MP wpływająca na jakość
+ Trzy baterie, etui i rozbudowane akcesoria - wszystko gotowe na start!
ANTIGRAVITY A1 Explorer Bundle to propozycja dla wszystkich osób, które chcą wyjść poza klasyczne kadrowanie i zależy im na maksymalnej elastyczności podczas późniejszej obróbki materiału. Ten model wyróżnia się kamerą 360° z obiektywem F/2.2, obsługą filmów do 8K oraz zdjęć o rozdzielczości nawet 55 MP, co daje bardzo szerokie pole manewru przy tworzeniu efektownych treści wideo i fotografii sferycznej. Dron waży 249 g, ma GPS, czytnik kart pamięci i przewidywany czas lotu do 22 minut, więc łączy kompaktowe wymiary z parametrami atrakcyjnymi dla kreatywnego użytkownika.