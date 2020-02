Katolicka diecezja Harrisburga w Pensylwanii złożyła wniosek o bankructwo - poinformowały amerykańskie media. Za przestępstwa seksualne księży wobec nieletnich grożą jej wypłaty milionów dolarów odszkodowań.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Prawnik reprezentujący diecezję utrzymuje, że bankructwo jest konieczne, by mogła ona kontynuować swoją działalność. Biskupstwo w Pensylwanii może być zmuszone do wypłaty nowych odszkodowań, nawet w kilkuset przypadkach pedofilii - pisze portal Fox News.



Reprezentujący ofiary prawnik Ben Andreozzi twierdzi, że ogłoszenie bankructwa może uchronić diecezję przed koniecznością przekazania im odszkodowań.



Diecezja wypłaciła dotychczas ofiarom nadużyć seksualnych kilkanaście milionów dolarów w ponad 100 przypadkach nadużyć seksualnych.



Łącznie w Pensylwanii - jak stwierdzono przed rokiem w raporcie wielkiej ławy przysięgłych - o przestępstwa seksualne oskarżono 301 katolickich księży z sześciu diecezji.



Jeszcze przed tym raportem biskup Harrisburga Ronald Gainer opublikował listę kilkudziesięciu duchownych, których od lat 40. XX wieku oskarżono o pedofilię. W ramach jego polityki "zero tolerancji" wydalił ich ze stanu kapłańskiego oraz zgłosił sprawy odpowiednim władzom.



Biskup zapewnia teraz, że nie ma alternatywy dla bankructwa. "Nie mamy innej drogi dla zapewnienia przyszłości naszej diecezji niż ogłoszenie bankructwa" - stwierdził.