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Demokrata Jimmy Gomez rezygnuje z zasiadania w Izbie Reprezentantów po doniesieniach, że molestował pracownicę Kongresu. Polityk nie zgadza się z ustaleniami komisji etyki, która znalazła wiarygodne dowody na przestępstwo, przyznaje jednak, że „popełnił błąd”.

Komisja etyki przedstawiła wyniki śledztwa

Jak informuje CBS News, raport Komisji ds. Etyki Izby Reprezentantów został opublikowany w poniedziałek i wynika z niego, że Jimmy Gomez, 51-letni demokrata reprezentujący Kalifornię, składał pracownicy Kongresu nieobyczajne propozycje. Śledczy uznali, że zgromadzony materiał zawiera wiarygodne dowody na niewłaściwe zachowanie kongresmena, który - wykorzystując swoją pozycję wobec młodszej pracownicy Kongresu - dopuścił się przestępstwa.

Gomez oświadczył, że zdecydowanie nie zgadza się z wnioskami raportu, jednak zrezygnuje z mandatu 1 grudnia, biorąc odpowiedzialność za „błędy pozamałżeńskie”.

Pracownica oskarżyła kongresmena o molestowanie

Postępowanie komisji dotyczyło zachowania Gomeza wobec młodszej pracownicy Izby Reprezentantów. Kobieta, określona w raporcie jako „Świadek 1”, zeznała, że polityk dwukrotnie składał jej niechciane propozycje seksualne zarówno w miejscu publicznym (w lutym 2024 roku w barze w Waszyngtonie), jak i w jego biurze kongresowym. Według relacji kobiety Gomez miał wówczas włożyć rękę pod jej spódnicę, na co nie wyraziła zgody.

Jak wynika z raportu, zachowanie kongresmena naraziło kobietę na długotrwałe cierpienie i przyczyniło się do odejścia z pracy.

„Nadużył powierzonej mu władzy”

Do ustaleń komisji odniosły się także prawniczki reprezentujące kobietę - Lisa Banks i Sarah Nesbitt - które w oświadczeniu stwierdziły, że Gomez nadużył władzy, a jego zachowanie „zniszczyło marzenia ich klientki o karierze w służbie publicznej”.

Adwokatki pozytywnie oceniły opublikowanie raportu, ale zaznaczyły, że sprawa nie powinna być traktowana jako odosobniony przypadek. Zaapelowały do Kongresu o działania mające ograniczyć „toksyczną i drapieżną kulturę panującą w niektórych jego strukturach”.

Śledztwo rozpoczęło się po doniesieniach o pocałunku

Komisja etyki wszczęła śledztwo w sierpniu po informacji, że Gomez pocałował młodszą pracownicę podczas przyjęcia organizowanego przez ówczesnego kongresmena Erica Swalwella.

Początkowo polityk przyznawał, że „popełnił błąd”, ale utrzymywał, że kontakty miały charakter dobrowolny. Sprawa nabrała rozgłosu również w kontekście rezygnacji Erica Swalwella. Kalifornijski demokrata wcześniej ustąpił ze stanowiska w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne.

Rezygnacja Gomeza następuje w czasie, gdy jego kariera w Izbie Reprezentantów dobiega końca także z powodów politycznych. Kongresmen sprawował mandat przez pięć kadencji, jednak przegrał w listopadowych wyborach uzupełniających z inną demokratką - Angelą Gonzales-Torres. Różnica między kandydatami wyniosła około 25 punktów procentowych.