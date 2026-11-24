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Decyzja gubernatora Kalifornii o zamianie wszystkich wyroków śmierci na dożywocie wywołała prawdziwą burzę na amerykańskiej scenie politycznej. Prezydent Donald Trump nie przebierał w słowach, nazywając ten krok „parodią sprawiedliwości” i zapowiadając zaostrzenie przepisów dotyczących kary śmierci.

Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, ogłosił, że wszystkim 548 więźniom skazanym na śmierć w tym stanie zamienia wyroki na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. To największa liczba anulowanych wyroków śmierci w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla „New York Times”, Kalifornia posiada najwięcej skazanych na śmierć w całym kraju – decyzja Newsoma oznacza zmianę wyrok aż jednej czwartej wszystkich skazanych na śmierć w USA.

Gubernator tłumaczył swoją decyzję względami moralnymi. Kara śmierci jest moralnie niedopuszczalna – oświadczył Newsom. Warto dodać, że w Kalifornii nie wykonano żadnej egzekucji od 20 lat, a perspektywa wznowienia tej praktyki była niewielka.

Szef Nvidii wraca po skandalu, a administracja Trumpa chce uderzyć w powiązaną firmę Administracja Donalda Trumpa planuje dodać firmę Megaspeed do handlowej czarnej listy mającej uniemożliwić jej pozyskiwanie półprzewodników wyprodukowanych w USA – podają źródła na które powołuje się Reuters. To właśnie to przedsiębiorstwo…

Trump: Parodia sprawiedliwości

Prezydent Donald Trump nie krył oburzenia. Podczas wystąpienia w resorcie sprawiedliwości, w obecności rodzin ofiar, ostro skrytykował decyzję Newsoma. To jeden z najbardziej szokujących aktów niesprawiedliwości w historii USA, parodia sprawiedliwości – grzmiał Trump. Zarzucił gubernatorowi, że „stanął po stronie morderców i zabójców dzieci”.

Trump zapowiedział, że na jego prośbę do Kongresu trafił projekt zaostrzenia przepisów dotyczących kary śmierci. Prezydent podkreślił, że nie zamierza pozwolić na podobne działania w innych stanach.

Polityczne konsekwencje decyzji

Decyzja Newsoma wywołała szeroką debatę nie tylko w Kalifornii, ale i w całych Stanach Zjednoczonych. Gubernator, który rozważa start w wyborach prezydenckich, może zyskać na tym ruchu poparcie liberalnych wyborców Partii Demokratycznej. Jednak eksperci zauważają, że taki krok może również narazić go na ostrą krytykę ze strony przeciwników podczas wyborów powszechnych.