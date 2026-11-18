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Demokratka Mary Peltola pokonała na Alasce republikańskiego senatora Dana Sullivana, który sprawował urząd przez dwie kadencje. Z kolei w wyborach na gubernatora na Alasce po raz pierwszy od 1998 roku wygrał kandydat Partii Demokratycznej - Jonathan Kreiss-Tomkins.

Alaska była ostatnim stanem, gdzie wynik wyborów do Senatu USA nie był rozstrzygnięty. To z uwagi na ordynację preferencyjną, która tam obowiązuje (gdy żaden z kandydatów nie przekracza 50 proc. głosów, wskazania osób popierających kandydatów z trzeciego i czwartego miejsca zostają uwzględnione przy podziale głosów na kandydatów z 1. i 2. miejsca). Zbieranie kart do głosowania z odległych zakątków stanu również okazało się logistycznym wyzwaniem.

56 do 44 w Senacie

Zwycięstwo Mary Peltoli daje Partii Demokratycznej 56 miejsc w 100-osobowym Senacie. Demokraci, dzięki wyborom połówkowym (odbywającym się w połowie kadencji prezydenta) odzyskali dziewięć miejsc zajmowanych przez republikanów i zdobyli solidną przewagę w tej izbie. Partia wygrała również kampanie w innych konserwatywnych stanach - w tym w Karolinie Południowej, Teksasie, Kansas czy Missisipi.

Peltola pokonała urzędującego senatora Partii Republikańskiej, Dana S. Sullivana. Zdobyła 50,1 proc. głosów, jej republikański rywal – 45,8 proc.

W trakcie tej kampanii rozmawiałam ze łzami w oczach ze starszymi ludźmi, którzy stali przy pustych stelażach na ryby, rodzinami walczącymi o znalezienie mieszkania, na które ich stać, i rodzicami stojącymi przed niemożliwym wyborem: ogrzać dom czy zarobić na jedzenie – powiedziała Peltola.

Dziś robimy monumentalny krok naprzód w rozwiązywaniu tych problemów i stawianiu Alaski na pierwszym miejscu - dodała.

Alaska głosowała na Trumpa

BBC zauważa, że Peltola jest pierwszą od 2008 roku demokratką, która na Alasce wywalczyła miejsce w Senacie.

Donald Trump wygrał w tym stanie z przewagą 13 punktów procentowych w wyborach prezydenckich w 2024 r. „Porażka Partii Republikańskiej w tegorocznym wyścigu do Senatu USA w tym stanie wieńczy serię porażek partii prezydenta w wyborach uzupełniających” – podsumowuje BBC.

Lider Partii Demokratycznej Chuck Schumer powiedział, że Peltola przeprowadziła „idealną kampanię poświęconą sprawom, które najbardziej interesują mieszkańców Alaski”. Chwaląc końcowy wynik jego ugrupowania w Senacie, powiedział:

56 miejsc to wynik niewyobrażalny nawet kilka miesięcy temu.

Gdzie się bije dwóch Sullivanów, Peltola korzysta

Peltola znalazła się pod ostrzałem krytyki, gdy „New York Times” napisał, że ludzie z jej zespołu wymyślili manewr, który miał odebrać głosy republikańskiemu kandydatowi.

W wyborach wziął bowiem udział kandydat o nazwisku Daniel J. Sullivan – zupełnie nieznany polityk, mieszkaniec małego nadmorskiego miasteczka, noszący to samo nazwisko, co obecny senator USA i urzędujący senator Dan S. Sullivan. Teoretycznie mogło to zmylić część wyborców.

Skandal tuż przed wyborami w USA. Jest śledztwo ws. „drugiego Sullivana” Departament Sprawiedliwości USA prowadzi śledztwo w sprawie podejrzeń o próbę wprowadzenia wyborców w błąd w wyborach do Senatu na Alasce - podała AP. Według doniesień „The New York Times” sztab kandydatki demokratów Mary Peltoli miał szukać i…

Po wniesieniu sprzeciwu przez republikanów sądy stanowe orzekły, że Daniel J. Sullivan może pozostać na karcie do głosowania.

Peltola zaprzeczyła, jakoby miała wiedzę o tym spisku.

Demokrata gubernatorem

To nie koniec złych informacji dla Trumpa. Alaska stanie się 30. stanem USA, w którym demokraci będą mieć gubernatora.

Jonathan Kreiss-Tomkins pokonał troje republikańskich kandydatów: Dave'a Bronsona, Trega Taylora i Bernadette Wilson. Jego zwycięstwo oznacza koniec ośmiu lat rządów gubernatora Mike'a Dunleavy'ego z Partii Republikańskiej. Demokrata zajmie fotel gubernatora w tym stanie po raz pierwszy od 1998 roku.

W kampanii wyborczej kandydat demokratów opowiadał się m.in. za pełnym finansowaniem szkół publicznych ze środków stanowych, a także za nałożeniem podatku CIT na producentów ropy naftowej i paliw. Gospodarka Alaski opiera się w głównej mierze na przemyśle naftowo-paliwowym.

Polityk domagał się również wprowadzenia moratorium na budowę nowych centrów danych w stanie do czasu, aż tamtejsi deputowani opracują przepisy regulujące tę kwestię.

Kreiss-Tomkins zadeklarował również, że chce stworzyć stanową administrację z udziałem demokratów, republikanów i polityków niezależnych.