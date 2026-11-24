RMF24

Delikatnie droższe niż przed rokiem zapowiadają się tegoroczne Święta Bożego Narodzenia - tak na dokładnie miesiąc przed Wigilią przewidują w rozmowie z RMF FM producenci żywności. Bożonarodzeniowy koszyk z produktami spożywczymi może kosztować około trzech procent więcej niż przed rokiem. Podrożeją między innymi karpie, których przez warunki pogodowe jest o kilkanaście procent mniej niż w listopadzie przed rokiem, w czasie odłowów.

Patrząc na to, że wzrastają koszty produkcji żywności, a szczególnie nośników energii, trudno oczekiwać, żeby ceny spadały znacząco. Dobra informacja dla konsumentów jest taka, że podobnie jak przed rokiem będzie sporo promocji startowych - przewiduje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM w czasie trwającego w Warszawie Forum Rynku Spożywczego i Handlu dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.

Promocje startowe to na przykład masło za jeden grosz. Hipermarkety i sieci handlowe próbują w ten sposób nas zachęcić, żebyśmy weszli do sklepu i zrobili tam zakupy. Zwykle na koniec zostawiamy tam sporo pieniędzy. Choć nie wiem, czy to w tym roku będzie masło, bo ceny masła idą do góry - przyznaje Andrzej Gantner.

Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie. GUS podał najnowsze dane Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 r. wyniosło 9405,19 zł – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 6,1 proc. w stosunku do października ubiegłego roku.

Promocjami startowymi objęte mogą być mąka czy cukier, choć cukier też drożeje, i to nie są dobre prognostyki na przyszły rok. Mięso być może tak. Wędliny? Być może, choć raczej nie. Zalecam wszystkim ostrożność w kupowaniu szczególnie wyrobów przetworzonych w promocjach, przeczytajmy skład, z czego to jest. Cena czyni cuda, ale niekoniecznie w święta - dodaje dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.

200-gramowe masło poza promocjami kosztuje obecnie ok. 4,5 zł. Z kolei kilogram mąki ok. 2,7 zł. Podobne wyjściowe ceny mogą utrzymać się w grudniu. Z kolei litr mleka 3,2 proc. kosztuje średnio ponad 4 złote. Za kilogram śliwki suszonej trzeba zapłacić ponad 25 złotych.

Tańsze słodycze? "To dzięki promocjom ”

Producenci produktów spożywczych prognozują, że promocje startowe zobaczymy na sklepowych półkach w przyszłym tygodniu, na początku grudnia, gdy sieci handlowe wzmocnią konkurencją o klienta. Spodziewam się wysypu agresywnych, najróżniejszych promocji. Sieci próbują nadgonić jak zwykle pod koniec roku. Efekt może być taki, że zobaczymy promocje na słodycze. To jest czas, gdy kupujemy więcej słodyczy. Co roku na święta Bożego Narodzenia wydajemy więcej, ale to też jest taki czas, gdy trudno się oszczędza - podkreśla ekspert.

Więcej niż przed rokiem zapłacimy w tym roku przed Bożym Narodzeniem za karpia - wynika z prognoz hodowców tych ryb. Wyższe ceny to efekt tego, że przez pogodę - w tym wyższą temperaturę i mniejszą ilość deszczu - mniejsze są też w tym roku połowy.

Szacujemy, że karpia będzie minimalnie mniej niż rok temu, o 10-15 procent, ale na pewno karpia nie zabraknie. Szacujemy, że ceny karpia wzrosną o około dziesięciu procent. Duże sieci handlowe już planują akcje promocyjne związane z karpiem na przełomie listopada i grudnia - zapowiada hodowca z południa Mazowsza Tomasz Siwiec z Organizacji Producentów Polski Karp.