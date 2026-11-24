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Karol Nawrocki rozpoczął oficjalną wizytę w Argentynie. Prezydent odznaczył w poniedziałek w Buenos Aires szereg działaczy polonijnych, zasłużonych dla relacji polsko-argentyńskich i promocji Polski w tym kraju.

Karol Nawrocki odznaczył zasłużonych

Prezydent Karol Nawrocki, który w poniedziałek rozpoczął oficjalną wizytę w Argentynie, wręczył odznaczenia państwowe.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP - za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-argentyńskiej i działalność na rzecz środowisk polonijnych odznaczył Alicię Falkowski - argentyńską dyplomatkę, do niedawna ambasador Argentyny w Polsce.

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za działalność polonijną i popularyzowanie sportu uhonorowano Zbysława Konopkę ze Związku Polaków w Argentynie, a także - za wybitne zasługi na rzecz dokumentowania i upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski, działalność wydawniczą oraz na rzecz środowiska polonijnego - Witolda Kopytyńskiego.

Za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, historii i tradycji narodowych oraz za działalność na rzecz środowisk polonijnych w Argentynie odznaczono Jose Skowrona.

Kolejnym odznaczonym - za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego harcerstwa, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i działalność polonijną - został Andrzej Wojno.

Odznaczono także szereg innych działaczy polonijnych w Argentynie.

„Od ponad 20 lat nie było prezydenta Polski w tej części świata”. Karol Nawrocki spotka się z Mileiem, odwiedzi kopalnię KGHM Prezydent Karol Nawrocki jest w drodze do Ameryki Południowej. Głowa państwa odwiedzi Argentynę i Chile. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił w niedzielę, że podstawowym celem jest rozmowa w ramach grupy G20…

„Kraj słońca, kraj srebra”

Prezydent podkreślał, że Argentyna - „kraj słońca, kraj srebra” - poruszała „najtajniejsze głębie” kolejnych fal emigrujących Polaków, w tym generałów walczących o polską niepodległość u boku Napoleona Bonaparte, a potem, na początku XIX wieku, współtworzących niepodległą Argentynę, ale także później przyjmowała Polaków, którzy nie godzili się na „zniewoloną, zabraną przez komunistów PRL”.

Zauważył, że Polonia w Argentynie niesie wartości i odpowiedzialność wobec wszystkich tych pokoleń Polaków, kultywując polską kulturę, historię, literaturę i polskie dziedzictwo.

Zaznaczał, że to, co zawsze łączy Polaków w kraju i za granicą, to rodzina, kultura, język, historia i przywiązanie do wartości.

Dzisiaj Polska i Argentyna są wśród 20 największych gospodarek świata. Już w grudniu będziemy na szczycie grupy G20. Jestem tutaj, aby spotkać się z prezydentem (Javierem) Mileiem i rozmawiać o naszej współpracy w obszarach odporności, bezpieczeństwa, spraw handlowych i tych możliwości, które stoją jeszcze przed Polską i Argentyną jako partnerami. I właśnie dzięki argentyńskiej Polonii, państwa pracy, te rozmowy są możliwe – dodają siły obydwu prezydentom i dają większe perspektywy realizacji naszego partnerstwa - powiedział Karol Nawrocki.