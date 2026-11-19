RMF24

Sekretarz stanu Marco Rubio cieszy się poparciem największej liczby wyborców Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta USA - wynika z czwartkowego sondażu Emerson College. Pikują notowania wiceprezydenta J.D. Vance’a, który jeszcze niedawno wydawał się kandydatem nr 1 republikanów. W Partii Demokratycznej sytuacja jest bardziej skomplikowana - brak tam zdecydowanego lidera.

Według badania przeprowadzonego na próbie potencjalnych uczestników prawyborów obu partii, na Rubio głosować chce 36 proc. badanych, podczas gdy na wiceprezydenta J.D. Vance'a - 20 proc. Na trzecim miejscu uplasowali się odchodzący gubernator Florydy Ron DeSantis oraz syn prezydenta Donald Trump jr. z 7 proc.

Na innego kandydata wskazało 12 proc. badanych.

Biorąc pod uwagę tylko tych czterech kandydatów, przewaga Marca Rubia rośnie do 44 proc. wobec 24 proc. Vance'a.

Kogo wystawią demokraci?

Wśród potencjalnych kandydatów Partii Demokratycznej liderem badania jest znany z ostrej krytyki korupcji senator z Georgii Jon Ossoff, który w listopadowych wyborach z ogromną przewagą - jak na „wahający się” stan - pokonał swojego republikańskiego konkurenta.

Ossoff cieszy się poparciem 17 proc. potencjalnych wyborców, a na kolejnych miejscach są lewicowa kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez (12 proc.), gubernator Kalifornii Gavin Newsom (8 proc.), była wiceprezydentka Kamala Harris (6 proc.) i były minister transportu Pete Buttigieg (6 proc.).

Najwięcej respondentów – 32 proc. - wskazało jednak na innego kandydata.

Co się zmieniło w stosunku do 2025 roku?

W porównaniu do analogicznego badania z 2025 r., u republikanów znacznie spadły notowania J.D. Vance'a (spadek z 54 proc.), a u demokratów Kamali Harris i Gavina Newsoma (37 i 24 proc.). Ossoff nie był uwzględniony w poprzednich sondażach.

Rubio nie zadeklarował startu

Skąd tak wysoka pozycja w badaniu Rubio? Jak podał w czwartek CNN, republikańscy działacze i sponsorzy kampanii widzą w nim najlepszego kandydata na odbudowę koalicji wyborców, która wyniosła Trumpa do prezydentury. Według stacji osoby z otoczenia szefa dyplomacji dostrzegają sygnały wskazujące, że rozważa on start w wyborach, choć publicznie odmawia jakichkolwiek deklaracji.

Ta sama stacja podawała wcześniej, że J.D. Vance zastanawia się nad zrezygnowaniem ze startu w prawyborach. Wiceprezydent oznajmił w wywiadzie dla Fox News, że nie podjął jeszcze decyzji.

Prezydent USA Donald Trump pytany o swoje poparcie spekulował, że może nie poprzeć nikogo. Odnosząc się do potencjalnej kandydatury Vance'a, stwierdził, że wiele osób może startować w prawyborach.