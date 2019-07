"Nie będzie kompromisów, jeśli chodzi o poszanowanie zasad praworządności, nie dopuszczę do tego" - mówi kandydatka na przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W europarlamencie w Strasburgu trwa debata. Poprzedza ona wieczorne głosowanie w Parlamencie Europejskim nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na stanowisko szefa KE.

11:00

Swojej decyzji nie ogłosili Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR). Współprzewodniczący tej frakcji Raffaele Fitto wypominał w czasie debaty brak poparcia dla Beaty Szydło, która w poniedziałek po raz drugi została odrzucona jako kandydatka na szefową komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE.



10:47

Przewodniczący frakcji Odnowić Europę Dacian Ciolos podkreślił podczas debaty, że jego grupa chce mieć pewność, że UE będzie dokonywać postępu. Nie możemy rozczarować milionów Europejczyków, którzy powiedzieli Europie "tak". Oni oczekują, by praworządność była chroniona bez żadnych wątpliwości, nie możemy rozczarować młodych ludzi, którzy na nas zagłosowali - wskazywał polityk.



10:22

Lewicowa grupa w europarlamencie GUE/NGL zapowiada, że nie poprze kandydatury von der Leyen na stanowisko szefa KE.



10:13

Lider frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Niemiec Manfred Weber zapowiedział, że jego grupa poprze kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zaapelował do innych frakcji, żeby podjęły taką samą decyzję.



Weber powiedział, że jego rodaczka podziela europejskie wartości grupy EPL. Dlatego zjednoczona EPL poprze Ursulę von der Leyen - zaznaczył.



Dodał, że Europa potrzebuje stabilności. Dlatego poparliśmy Davida Sassolego na stanowisko szefa PE. Dziś oczekujemy, że inni poprą Ursulę von der Leyen na stanowisko szefa KE - zaznaczył eurodeputowany.

10:10

Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim będzie głosować przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej





10:09

Wiceszef eurosceptycznej grupy Niepodległość i Demokracja zapowiada głosowanie przeciwko kandydaturze von der Leyen.



10:07

Kandydatka na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kończąc swoje przemówienie w PE, zaapelowała do wszystkich Europejczyków o zaangażowanie na rzecz zmian w UE.



Urodziłam się w Brukseli i stałam się Europejką, zanim jeszcze nauczyłam się bycia Niemką i mieszkanką Dolnej Saksonii. Dlatego dla mnie jedna rzecz jest najważniejsza: jednoczyć i wzmacniać Europę. Kto ze mną chce wzmacniać tę Europę, sprawiać, żeby rozkwitała, aby rozrastała się, może liczyć na mnie jako na oddaną wojowniczkę. Kto jednak chce osłabiać tę Europę, pozbawiać ją wartości, ten napotka we mnie nieprzejednanego wroga - mówiła von der Leyen.

10:05

Fundamentem obrony zawsze będzie NATO. Wymiar transatlantycki zostanie zachowany. Dlatego stworzyliśmy Europejską Unię Obrony - zaznaczyła von der Leyen. Dodała, że aby unijna polityka zagraniczna była skuteczniejsza, decyzje w tej sprawie muszą zacząć być podejmowane większością kwalifikowaną.



09:53

Nie będzie kompromisów, jeśli chodzi o poszanowanie zasad praworządności, nie dopuszczę do tego - powiedziała Ursula von der Leyen.



Jak podkreśliła, przez wiele lat Europejczycy ciężko walczyli o wolność, a praworządność to najlepszy sposób, by tę wolność chronić. Dlatego kompromisów nie będzie, jeśli chodzi o poszanowanie zasad praworządności, nie dopuszczę do tego - zaznaczyła Niemka

09:40

Kandydatka na stanowisko szefa KE zapowiedziała, że przedstawi "zielony ład dla Europy" w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania, jak również propozycję unijnego prawa dotyczącego klimatu, która będzie zawierała cele klimatyczne na rok 2050.



Środki publiczne nie wystarczą, zaproponuję plan zrównoważonego inwestowania. Obejmie to EBI - (Europejski Bank Inwestycyjny) - powiedziała von der Leyen. Podkreśliła też, że zaproponuje system opodatkowania emisji CO2. Jednocześnie zapowiedziała, że ta transformacja musi być sprawiedliwa.



Zaproponuję fundusz sprawiedliwej transformacji, aby pomóc tym, którzy tego potrzebują. Nikogo nie zostawimy samemu sobie. To jest podejście europejskie - wskazała Niemka.

09:37

Zasadniczym wyzwaniem jest zadbanie, by nasza planeta była zdrowa. Życzę sobie, aby Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do 2050 roku - zaznaczyła Niemka.



Jak dodała, aby było to możliwe, UE musi podejmować odważne kroki. Ograniczyć emisje o 40 procent do 2030 roku to za mało. Musimy uczynić więcej, podjąć bardziej zdecydowana działania - oświadczyła von der Leyen i podkreśliła, że niezbędne jest ograniczenie emisji nawet o 55 proc. Wskazała, że UE będzie prowadzić międzynarodowe negocjacje, by pogłębić ambicje klimatyczne.



09:33

Zmiany demograficzne, globalizacja, cyfryzacja, zmiany klimatyczne - to wyzwania światowe, o których przypomniała kandydatka na szefa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Cały świat stoi w obliczu wielkich wyzwań, które dotyczą również Europy. Zmiany demograficzne, globalizacja gospodarki światowej, w końcu bardzo szybka cyfryzacja w naszej pracy i oczywiście zmiany klimatyczne - mówiła Niemka.

09:30

Ursula Von der Leyen zaczęła swoje przemówienie w europarlamencie po francusku, przypominając, że dokładnie 40 lat temu Simone Veil została wybrana na szefową europarlamentu. 40 lat później jestem bardzo dumna, że w końcu kobieta jest kandydatką na przewodniczącego KE - podkreśliła wynagradzana gromkimi brawami von der Leyen. Odwaga pionierek takich jak Simone Veil jest w sercu mojej wizji Europy - dodała.