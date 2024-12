Czek wystawiony na sumę 49 milionów euro znalazł na ulicy w Lecce na południu Włoch przedstawiciel władz tego miasta. Jak przyznał, dostał zawrotów głowy na widok tylu zer. Udało mu się odnaleźć właściciela czeku, który jednak jeszcze mu nie podziękował.

Lecce w regionie Apulia we Włoszech / Shutterstock

Mały kawałek papieru leżał na chodniku koło wejścia do firmy kurierskiej, a dostrzegł go szef wydziału, czyli asesor do spraw ochrony środowiska w zarządzie miasta, Andrea Guido - podały lokalne media z Apulii.

Kiedy podniósł kartkę i zobaczył, że jest to czek na na sumę 49 milionów euro, nie mógł uwierzyć własnym oczom. To była surrealistyczna kwota - podkreślił lokalny polityk, który zaczął od razu działać.

Najpierw pomyślałem, że zaniosę czek na komendę policji. Ale zaraz potem przyszło mi do głowy to, by skontaktować się z firmą kurierską i dowiedzieć się, czy znają właściciela. Okazało się, że to był jej klient, którego od razu zawiadomili - opowiedział Andrea Guido.

Właściciel czeku był już wtedy na posterunku karabinierów, gdzie zgłaszał zgubę. Miejscowe media zauważają, że łatwo sobie wyobrazić miny żandarmów, którzy usłyszeli, o jaką sumę chodzi.

Portal "LeccePrima" poinformował, że czek zgubił przedsiębiorca budowlany z tamtych stron.

Szef wydziału we władzach miasta zostawił cenny dokument w firmie kurierskiej, która przekazała go biznesmenowi.

Jeszcze się do mnie nie odezwał, by mi podziękować, ale cieszę się, bo może spać spokojnie - stwierdził Guido.

Podkreślił, że ta historia ma też drugie szczęśliwe zakończenie, bo okazało się, że suma 49 milionów euro, widniejąca na czeku, zostanie zainwestowana w hotele w Lecce. Pieniądze zostaną u nas - dodał.