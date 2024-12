W środę w mieszkaniu w śląskich Świętochłowicach doszło do wybuchu gazu. Ranny został 46-letni mężczyzna, a budynek opuściło kilkudziesięciu lokatorów. Wstępne informacje wskazują, że stało się to w trakcie naprawy piecyka gazowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacjami o sprawie podzieliła się rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach bryg. Aneta Gołębiowska. Gaz wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze, w bloku przy ul. Zubrzyckiego, ok. 19:30.

Piecyk był umieszczony w łazience i właśnie tam doszło do eksplozji.

St. kpt. Rafał Binięda z Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach powiedział PAP, że siła wybuchu wyrwała okno i drzwi balkonowe w mieszkaniu. Poszkodowany 46-latek doznał oparzeń. Był przytomny, trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. W tym samym mieszkaniu były jeszcze dwie inne osoby, które nie uskarżały się na żadne dolegliwości - zrelacjonował strażak.

Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce pięciokondygnacyjny blok opuściło 40 lokatorów. Większość z nich prawdopodobnie będzie mogła wrócić do mieszkań po zakończeniu działań strażaków - nic nie wskazuje na to, by konstrukcja budynku została uszkodzona. Na miejsce skierowano sześć strażackich zastępów. "Otrzymaliśmy informację, że do wybuchu doszło w trakcie naprawy piecyka gazowego" - potwierdził st. kpt. Binięda, pytany o okoliczności wypadku.