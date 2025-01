CBS News pisze, że środowy wypadek to pierwsza poważna katastrofa lotnicza w USA od prawie 16 lat. Ostatnie podobne wydarzenie miało miejsce w lutym 2009 r., kiedy lot Continental Airlines z Newark w stanie New Jersey, obsługiwany przez Colgan Air, rozbił się o dom podczas zbliżania się do lotniska w Buffalo w stanie Nowy Jork. W tragedii zginęło 49 osób.

Ostatnia poważna katastrofa American Airlines miała miejsce w listopadzie 2001 r. w pobliżu międzynarodowego lotniska im. Johna F. Kennedy'ego. Lot American Airlines nr 587, obsługiwany przez samolot Airbus A300, rozbił się wkrótce po starcie, zabijając 265 osób. Samolot leciał do Santo Domingo w Republice Dominikany. Maszyna rozbiła się w nowojorskiej dzielnicy Queens.