Policja analizuje wypowiedzi medialne Zbigniewa Ziobry, który w kontekście decyzji o zatrzymaniu go i doprowadzeniu przez policję na posiedzenie komisji śledczej, ostrzegał, że ma w domu pokaźny arsenał broni - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Były szef resortu sprawiedliwości decyzją sądu ma być doprowadzony w piątek do Sejmu na posiedzenie komisji do spraw Pegasusa.

/ WOJCIECH OLKUSNIK / East News Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mundurowi sprawdzają, czy stwierdzenia Zbigniewa Ziobry o posiadaniu arsenału w związku z zapowiadaną u niego akcją policji są podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia mu pozwolenia na broń. Analizowane jest między innymi, czy polityk powinien być skierowany na badania psychologiczne. Według naszych nieoficjalnych informacji na tym etapie nie ma przesłanek, by takie postępowanie ruszyło. Natomiast - jak zaznaczają nasi rozmówcy - analizy dotyczące wypowiedzi byłego ministra jeszcze się nie zakończyły. Zgodnie z decyzją sądu, policja ma w piątek (31 stycznia) rano zatrzymać i przymusowo doprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Sejmu. Na razie nie wiadomo, jakie środki podejmą mundurowi w związku z faktem posiadania przez polityka broni palnej. Zgoda na przymusowe doprowadzenie Ziobry W poniedziałek (27 stycznia) Sąd Okręgowy w Warszawie zajmował się wnioskiem sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na jej posiedzenie. Komisja ta - po uchyleniu immunitetu Ziobrze przez Sejm - zaplanowała przesłuchanie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości na 31 stycznia. 27 stycznia rano polityk napisał w mediach społecznościowych, że sam dobrowolnie nie stawi się na wniosek komisji, ale też nie będzie stawiał oporu, kiedy policjanci będą musieli przymusowo doprowadzić go do Sejmu.

"Zaznaczyłem, że chociaż posiadam legalnie broń, to z mojej strony policjantom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Powiedziałem, że podporządkuję się ich zaleceniom, a nawet poczęstuję herbatą. Jedynie zaznaczyłem, że pokażę im wyroki Trybunału Konstytucyjnego wskazujące na przestępczy charakter orzeczenia sądu, gdyby takie zapadło" - czytamy we wpisie. Ziobro napisał też, że "jest znanym publicznie faktem, że od wielu lat uprawia strzelectwo sportowe i ma legalnie broń". Kilkukrotnie nie stawiał się na posiedzenie komisji Do tej pory Ziobro kilkukrotnie nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. W związku z tym komisja wystąpiła do sądu o doprowadzenie go na przesłuchanie. Sejm uchylił mu w tym celu immunitet, a przesłuchanie zaplanowano właśnie na najbliższy piątek. Najpierw jednak warszawski sąd okręgowy musiał wyrazić zgodę na takie doprowadzenie. Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Zobacz również: Zmiany w regulaminie Sejmu. Znamy szczegóły

Lasek o perspektywach CPK: Jesteśmy w stanie dojść do 60 mln pasażerów rocznie