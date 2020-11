Dziś mija 15 lat, odkąd Angela Merkel objęła funkcję kanclerza Niemiec. Sprawuje ten urząd tylko o rok krócej od Helmuta Kohla, kanclerza w latach 1982-1998. Kim jest pierwsza kobieta, sprawująca urząd kanclerski w Niemczech?

Okładki niemieckich gazet z listopada 2005 roku / STEFFEN KUGLER / PAP/EPA

Angela Dorothea Merkel jest kanclerzem Niemiec od 22 listopada 2005 roku. Urodziła się 17 lipca 1954 roku w Hamburgu, ale dorastała w NRD. Mieszkała w regionie na północ od Berlina. "W Templin spędziłam razem z moim bratem Marcusem i siostrą Irene cudowne dzieciństwo" - pisze kanclerz Niemiec na swojej oficjalnej stronie w internecie.

Urodziła się jako Kasner. Mało kto wie, że ma polskie korzenie. Jej ojciec Horst Kasner urodził się jako Horst Kazmierczak. Był pastorem. Dziadek Merkel ze strony ojca, Ludwig Kazmierczak pochodził z Poznania.

Studiowała fizykę na uniwersytecie w Lipsku, ma naukowy tytuł doktora. Polityką zajęła się po upadku Muru Berlińskiego, do partii chrześcijańskich demokratów CDU przystąpiła w 1990 roku. Zaledwie rok później została najmłodszym członkiem gabinetu Helmuta Kohla.

Nazwisko nosi po pierwszym mężu, Ulrichu Merkelu, z którym rozwiodła się w 1982 roku. W 1998 roku ponownie wyszła za mąż za profesora chemii Joachima Sauera. Nie ma dzieci.

"Moje pierwsze małżeństwo z czasów studenckich nie przetrwało. W Berlinie poznałam mojego obecnego męża Joachima Sauera. Pobraliśmy się w 1998 roku. Wolny czas spędzamy - tak często jak to tylko możliwe - w otoczeniu natury. Latem wędrujemy, zimą biegamy na nartach. Oboje uwielbiamy muzykę klasyczną - szczególnie operę" - pisze o sobie pani kanclerz.

Angela Merkel ujawnia, że ma niewielki ogródek, w którym uprawia warzywa. "Niedużo, ale wystarcza na przygotowanie posiłku. Chętniej gotuję, najlepiej przyrządzam roladę i zupę ziemniaczaną" - przyznaje.

Droga do fotela kanclerz Niemiec

Angela Merkel została kanclerz Niemiec w 2005 roku / PEER GRIMM / PAP/EPA

W 1989 po upadku Muru Berlińskiego Angela Merkel zaangażowała się w powstający ruch demokratyczny. Dołączyła się do nowej partii "Demokratischer Aufbruch". Po pierwszych demokratycznych wyborach w NRD, dostała pracę jako zastępca rzecznika rządu Lothara de Maizière’a. Po zjednoczeniu Niemiec w październiku 1990 i wyborach ogólnoniemieckich, została deputowaną do Bundestagu oraz ministrem do spraw kobiet i młodzieży w rządzie Helmuta Kohla. W 1994 została ministrem środowiska, ochrony zasobów naturalnych i bezpieczeństwa jądrowego.

Angela Merkel odbiera tytuł doktora honoris causa uniwersytetu Cambridge / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Kiedy Helmut Kohl przegrał wybory w 1998, Merkel zajmowała stanowisko sekretarza generalnego CDU. W 2000 roku została pierwszą kobietą na stanowisku szefa tej partii. 30 maja 2005 została kandydatką CDU i CSU na stanowisko kanclerza Niemiec.

We wrześniu 2005, CDU pod jej przewodnictwem wraz z CSU wygrała wybory parlamentarne w Niemczech. Po długich negocjacjach z socjaldemokratyczną SPD 9 października 2005 uzgodniono utworzenie Wielkiej Koalicji partii CDU/CSU-SPD. Stanowisko kanclerza Niemiec przypadło Angeli Merkel, która została pierwszą w Niemczech kobietą na tym stanowisku.