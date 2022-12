Chorwacja została przyjęta do strefy Schengen. To oznacza, że od nowego roku do tego kraju wjedziemy już bez kontroli granicznej. Jak informuje nasza dziennikarka z Brukseli, członkostwo w Schengen Bułgarii i Rumunii nie zyskało natomiast jednomyślności krajów Unii.

Chorwacja od przyszłego roku będzie członkiem strefy Schengen, a to umożliwia podróżowanie bez dodatkowych kontroli. Ministrowie spraw wewnętrznych UE nie poparli natomiast jednogłośnie członkostwa w strefie Schengen Rumunii i Bułgarii. Przeciwko były Austria i Holandia. Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli - Katarzyna Szymańska-Borginon - unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson bardzo ostro skrytykowała unijne kraje za odmowę przyjęcia do Schengen Bułgarii i Rumunii, powiedziała, że "to słabość Unii, bo nie jest zjednoczona". Jestem rozczarowana i sądzę, że podzielam to rozczarowanie ze społeczeństwem Rumunii i Bułgarii - mówiła. Przypomniała, że Komisja Europejska już dwa lata temu stwierdziła, że oba kraje spełniają wszystkie techniczne kryteria członkostwa. Decyzja była jednak polityczna. Austria argumentowała, że boryka się z problemem nielegalnej imigracji, a wobec Bułgarii padały zarzuty o korupcję. Johansson zapewniła, że będzie zabiegać, aby oba kraje zostały przyjęte do Schengen za jej kadencji, czyli w ciągu najbliższych dwóch lat. Kto należy do strefy Schengen? Do strefy Schengen należy obecnie 26 państw: 22 z 27 państw członkowskich UE oraz wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Kontroli nie zniesiono jeszcze na granicach wewnętrznych Bułgarii, Cypru i Rumunii, a Irlandia nie należy do strefy Schengen.

