Chiny wysłały 66 samolotów wojskowych i 14 okrętów wojennych do działań w okolicach Tajwanu – poinformowało tajwańskie ministerstwo obrony. Według oświadczenia resortu, 12 samolotów wojskowych ChRL przekroczyło medianę Cieśniny Tajwańskiej.

Myśliwce tajwańskich sił powietrznych w bazie lotniczej w Xinzhu w północno-zachodnim Tajwanie. / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

Z 66 samolotów chińskich samolotów, które prowadziły działania w okolicach Tajwanu, 22 naruszyło tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ). Były to: sześć myśliwców Shenyang J-16, cztery myśliwce Shenyang J-11, osiem myśliwców rosyjskiej produkcji Su-30, samolot wojskowy Shaanxi Y-8 ASW, a także trzy bombowce Xi’an H-6, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych. W tym 12 myśliwców naruszyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej - niepisaną granicę kontroli morskiej wyznaczoną przez geograficzny środek cieśniny pomiędzy Tajwanem a Chińską Republiką Ludową.

Kolejny dzień z rzędu w bliskiej odległości od archipelagu Kinmen został wykryty niezidentyfikowany dron. Wojsko tajwańskie użyło rac, by odstraszyć bezzałogowy statek powietrzny.

Jak podkreślono w oświadczeniu ministerstwa obrony, w odpowiedzi na oba naruszenia strona tajwańska wysłała swoje samoloty bojowe i okręty wojenne, by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony przeciwrakietowej, wysłano również ostrzeżenia radiowe.

Jak podała tajwańska agencja CNA, resort obrony zdementował informacje, jakoby siły chińskie wpłynęły na wody terytorialne Tajwanu. Ministerstwo stwierdziło, że takie doniesienia są dezinformacją Pekinu sugerując również, że pojawienie się okrętu ChRL na wodach Tajwanu spotkałoby się z ostrą reakcją, w tym ostrzałem ze strony sił tajwańskich.

Chiny od czwartku prowadzą bezprecedensowe ćwiczenia wojskowe na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczających Tajwan. Część manewrów odbywa się zaledwie 20 km od tajwańskich wybrzeży. To reakcja na niedawną wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej, przeciwko której Pekin stanowczo protestował. Jak podaje CNA, chociaż początkowo ćwiczenia miały zakończyć się w niedzielę, pojawiają się głosy, że mogą być one kontynuowane do poniedziałku.

CNA poinformowała również, że na wtorek i czwartek tajwańskie wojsko zaplanowało ćwiczenia artyleryjskie na południu kraju z użyciem ostrej amunicji.