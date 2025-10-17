Brutalna zbrodnia w Mediolanie. We wtorek mężczyzna siłą wyciągnął Pamelę Genini na taras apartamentu i zadał jej 24 ciosy nożem. Następnie próbował popełnić samobójstwo, jednak przeżył i trafił do szpitala. Według agencji ANSA, sprawca to były partner zamordowanej.

W Mediolanie doszło do brutalnego zabójstwa 29-letniej Pameli Genini.

Sprawcą był jej 52-letni partner, Gianluca Soncin, który zadał jej 24 ciosy nożem.

Zabójca targnął się na swoje życie, ale trafił do szpitala. Po otrzymaniu pomocy został z niego wypisany.

Według ustaleń śledczych Soncin od pewnego czasu nękał Genini i groził jej śmiercią.

Pamela Genini prowadziła agencję nieruchomości i współtworzyła markę odzieży plażowej EP SheLux. O sobie mówiła, że jest "modelką".

Włoskie media od kilku dni szeroko relacjonują tragedię, do której doszło w Mediolanie. Ujawniane szczegóły sprawy są wstrząsające.

Nękanie i dorobione klucze

29-letnia modelka i przedsiębiorczyni została zamordowana 14 października. Na miejsce zbrodni wezwano służby po tym, jak sąsiedzi usłyszeli krzyki kobiety i - według SkyTG24 - byli świadkami zdarzenia.

Pamelę Genini zabił jej były partner, 52-letni Gianluca Soncin. Przez pewien czas mieszkali razem w rodzinnym mieście mężczyzny, Bielli. Po rozstaniu kobieta wróciła do domu rodziców niedaleko Bergamo, a następnie przeprowadziła się do mieszkania w Mediolanie - to właśnie tam doszło do tragedii.

Policja i straż pożarna pojawiły się na miejscu około godziny 22:00. Służby wyważyły drzwi, by dostać się do mieszkania, jednak kobiety nie udało się już uratować. Sprawca próbował odebrać sobie życie, ale został uratowany i przewieziony do szpitala. Po udzieleniu pomocy medycznej został z niego wypisany.

Według źródeł agencji ANSA, Soncin od pewnego czasu nękał Genini i wielokrotnie groził jej śmiercią. Ustalono, że mężczyzna zdobył kopię kluczy do mieszkania kobiety, by móc się do niego dostać.

"Nie zestarzejemy się razem"

Pamela Genini prowadziła agencję nieruchomości, a także - wspólnie z przyjaciółką influencerką - założyła markę odzieży plażowej. Elisa Bortolotti, jej przyjaciółka i współzałożycielka marki, po śmierci Pameli opublikowała poruszający wpis na Instagramie.

"Szaleniec! Tak, jesteś nim. Ale nie wierzę, że nie wiedziałeś, co robisz" - napisała, zwracając się do sprawcy. "Mam tylko nadzieję, że jeśli istnieje sprawiedliwość, poniesiesz konsekwencje za to, że odebrałeś mi kogoś, kto był dla mnie jak siostra" - cytują wpis włoskie media. "Żegnaj, Pam. Nie zestarzejemy się razem. Ty nigdy się nie zestarzejesz. Kocham cię, przyjaciółko" - dodała.

Kim była Pamela Genini?

Pamela Genini sama przedstawiała siebie jako modelkę i przedsiębiorczyni ze Strozza, niewielkiej miejscowości w prowincji Bergamo. Pracowała również za granicą, jednak często wracała w rodzinne strony.

Wraz z przyjaciółką stworzyła markę bikini EP SheLux. Na stronie marki podkreślono, że powstała ona z inicjatywy dwóch kreatywnych przyjaciółek z pasją do "mody i morza". Pamela prowadziła także działalność jako agentka nieruchomości, specjalizując się w luksusowych rezydencjach nad morzem. Miała biuro w Mediolanie, w samym centrum dzielnicy mody.

W mediach społecznościowych chętnie dzieliła się zdjęciami z życia zawodowego i podróży - od Portofino, przez Paryż i Porto Cervo, po Dolomity. Wśród ostatnich opublikowanych zdjęć znalazły się te z wrześniowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie pojawiła się na czerwonym dywanie w srebrnej sukni.

W wieku 19 lat wystąpiła także w jednym z odcinków włoskiego reality show "Wyspa Adama i Ewy Italia".