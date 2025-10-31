​Na lotnisku Alicante-Elche w regionie Walencji na wschodzie Hiszpanii wpadła w ręce policji kobieta poszukiwana przez polskie władze europejskim nakazem aresztowania za oszustwa, których się dopuściła.

Informacje o zatrzymaniu kobiety przekazało radio Onda Cero.

Polskie władze wydały za 27-latką europejski nakaz aresztowania. Powodem było oszustwo, którego się dopuściła w Polsce w 2022 roku, gdy wyłudziła 24,5 tysięcy złotych od osoby, którą oszukała.

Kobieta podawała się wówczas za pracownicę banku. W ręce służb wpadła chwilę po tym, jak przyleciała do Hiszpanii. Podróżowała z Irlandii. Została ujęta zaraz po lądowaniu samolotu.

Kobieta została przekazana do odpowiedniego sądu w Madrycie, który zajmuje się sprawami ekstradycji. Wiadomo, że grozi jej do ośmiu lat więzienia.