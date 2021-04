„Był dziadkiem, mistrzem grilla i legendą przekomarzania się, zawadiackim aż do samego końca” – napisał o zmarłym księciu Filipie, mężu królowej Elżbiety II, jego wnuk książę Harry. Wraz ze starszym bratem Williamem oddali dziadkowi hołd w bardzo osobistych – oddzielnych – oświadczeniach. „Catherine i ja będziemy nadal robić to, czego on by chciał, i będziemy wspierać królową w nadchodzących latach. (…) Wiem, że chciałby, abyśmy zajęli się pracą” – napisał książę William.

