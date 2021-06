12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz poinformował, że w uroczystości będzie mogło wziąć udział od 7 do 8 tys. ludzi.

Kardynał Kazimierz Nycz / Paweł Supernak / PAP

Ma to być beatyfikacja (...) skromna, godna, na miarę możliwości pandemii, a taką można zrobić właściwie jedynie w dużej świątyni. Taką świątynią, którą mamy w Warszawie jest Świątynia Opatrzności Bożej i tam będzie ta beatyfikacja - wyjaśnił metropolita warszawski na konferencji prasowej.

Kard. Kazimierz Nycz poinformował, że biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i panujące obostrzenia, w beatyfikacji stacjonarnie będzie mogło wziąć udział od 7 do 8 tys. ludzi. Oznacza to 2,5 tys. w kościele, lekko ponad tysiąc w dolnym kościele i 3,5 tys. przed kościołem - oszacował.

Jedna trzecia osób zaproszonych to będą koncelebransi. Będzie wśród nich delegacja biskupów z Watykanu i księża wyświęceni przez kard. Wyszyńskiego lub współpracujący z nim. Kolejną grupą zaproszonych będą VIP-y i goście związani z kard. Wyszyńskim lub matką Czacką. Trzecią grupę będą stanowić przedstawiciele duchowieństwa i ludzi świeckich z poszczególnych diecezji.



W ramach tego podziału i tej liczby postaramy się zmieścić - zapowiedział kard. Nycz. Dodał, że gościem głównym będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, który dokona beatyfikacji.

"Stworzymy telemost do wszystkich katedr w Polsce"

Kard. Nycz poinformował, że pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w beatyfikacji dzięki mediom. Stworzymy pewien telemost do wszystkich katedr w Polsce, żeby ta beatyfikacja mogła być oglądana równolegle przez telebimy - powiedział. Według kard. Nycza kard. Wyszyński i matka Czacka "nawzajem się inspirowali". Stąd ta wspólność beatyfikacji jest całkowicie naturalna i myślę że tak ją trzeba rozumieć - zaznaczył.



Nam dzisiaj w Europie, w Polsce, w pandemii, w Kościele, bardzo potrzeba takich jasnych, transparentnych i klarownych patronów nowych, jakimi - wierzę w to gorąco - będzie kard. Stefan Wyszyński i będzie matka Róża Czacka - podkreślił hierarcha.



Przewodniczący komitetu organizacyjnego bp Rafał Markowski poinformował, że plany beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, czynione przed pandemią, przewidywały bezpośredni udział ok. 50-70 tys. osób. Dlatego bardzo mocno podkreślamy: ta beatyfikacja ma przede wszystkim dotrzeć do ludzi drogą medialną - zastrzegł.