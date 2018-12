W wieku 94 lat w swoim domu w Houston zmarł Geroge H. W. Bush, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych. Dziennik „New York Times” na swoich stronach internetowych opisuje ostatnie chwile życia Busha i przytacza ostatnią rozmowę, którą odbył ze swoim synem, Georgem W. Bushem.

Dziennik "New York Times" opisuje ostatnie chwile życia 94-letniego Busha. W ostatnich dniach czuł on się coraz gorzej, nie opuszczał łóżka, przestał jeść i coraz dłużej spał.

W piątek wieczorem byłego prezydenta odwiedził jego wieloletni przyjaciel James A. Baker, były sekretarz stanu. Bush spytał się swojego przyjaciela: Gdzie zmierzamy, Bake? Idziemy do nieba - odpowiedział Baker. To jest miejsce, gdzie chcę iść - powiedział Bush. 13 godzin po tej rozmowie 94-latek zmarł.

Były prezydent umarł w swoim domu w Houston, w otoczeniu rodziny, przyjaciół i lekarzy. Ostatnią rozmową, jaką odbył, była telefoniczna wymiana zdań ze swoim synem Georgem W. Bushem, również byłym prezydentem, który przebywał wtedy w swoim domu w Dallas.

Syn powiedział mu, że był on "cudownym ojcem" i że go kocha. Ojciec miał odpowiedzieć: Ja też cię kocham. To były jego ostatnie słowa.

Prezydent przełomu

Urodzony 12 kwietnia 1924 roku w Milton (Massachusetts) George H. W. Bush był Republikaninem, przedsiębiorcą naftowym. Funkcję 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawował jedną kadencję - w latach 1989-1993. Walka o reelekcję zakończyła się jego porażką z Demokratą Billem Clintonem. Przed objęciem prezydentury Bush piastował w latach 1981-1989 stanowisko wiceprezydenta w administracji Ronalda Reagana. Był także ambasadorem USA przy ONZ oraz dyrektorem CIA.

Prezydentura Busha to lata końca zimnej wojny, I wojny w Zatoce Perskiej, upadku ZSRR czy zjednoczenia Niemiec. Bush w 1991 roku zawarł z ZSRR układ START I o redukcji zbrojeń strategicznych - był to pierwszy układ przewidujący faktyczną redukcję arsenałów jądrowych, a nie tylko kontrolę zbrojeń.



Swoją pierwszą prezydencką wizytę w Polsce Bush odbył w dniach 9-11 lipca 1989 r., gdy przewodniczącym Rady Państwa był Wojciech Jaruzelski. 11 lipca 1989 r. ówczesny amerykański szef państwa odwiedził Gdańsk, gdzie spotkał się m.in. z przywódcą "Solidarności" Lechem Wałęsą.



Druga wizyta prezydenta w Polsce miała miejsce za prezydentury Wałęsy, 5 lipca 1992 r. Amerykański przywódca wziął udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem do Polski z USA prochów pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego.

Bush cierpiał na chorobę Parkinsona

Kilka lat temu Bush ujawnił, że cierpi na chorobę Parkinsona. Wcześniej 41. prezydent USA prowadził aktywny styl życia, m.in. skacząc ze spadochronem z okazji swych 75., 80., 85. i 90. urodzin.

Do śmierci byłego prezydenta USA doszło kilka miesięcy po odejściu jego żony Barbary. Para była małżeństwem przez 73 lata i miała pięcioro dzieci - w tym 43. prezydenta USA George'a W. Busha - i 17 wnucząt.

Uroczystości na Kapitolu

Trumna z ciałem zmarłego w piątek byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha zostanie wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu - poinformowali przywódcy Kongresu. Jest to zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych Amerykanów.