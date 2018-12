Trumna z ciałem zmarłego w piątek byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha zostanie wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu - poinformowali przywódcy Kongresu. Jest to zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych Amerykanów.

George H.W. Bush zmarł w wieku 94 lat / PAP/EPA/LARRY W. SMITH /

Oficjalne powitanie trumny z ciałem 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się w poniedziałek o godz. 17 (godz. 23 w Polsce).

Od godz. 19.30 czasu lokalnego rotunda pod kopułą Kapitolu zostanie udostępnione zwykłym Amerykanom. Składanie wyrazów szacunku przy trumnie będzie możliwe do godz. 7 (godz. 13 w Polsce) w środę.



Spiker Izby Reprezentantów Paul Ryan, przywódca republikańskiej większości w Senacie USA Mitch McConnell oraz przywódcy Demokratów w obu izbach, Nancy Pelosi i Chuck Schumer przekazali ponadto, że o dalszych ustaleniach w sprawie pogrzebu poinformuje rodzina zmarłego.



Wystawienie trumny w rotundzie pod kopułą Kapitolu, oddzielającą skrzydło Izby Reprezentantów od skrzydła Senatu, to zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych obywateli USA; dotychczas dostąpiło go zaledwie ponad 30 osób.



Prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią wezmą udział w pogrzebie George'a H.W. Busha; będzie to pogrzeb państwowy w waszyngtońskiej Katedrze Narodowej - poinformowała wcześniej w sobotę rzeczniczka Białego Domu. Dnia pogrzebu na razie nie podano.



Uroczystości związane z pożegnaniem Busha, nestora amerykańskiej polityki, będą trwały kilka dni. Trump ogłosi środę 5 grudnia dniem żałoby narodowej.



George H.W. Bush, w latach 1989-1993 prezydent USA, a wcześniej wiceprezydent w administracji Ronalda Reagana, zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat.

(m)