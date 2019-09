Burza tropikalna Humberto na Oceanie Atlantyckim przekształciła się w huragan i w ciągu najbliższych 48 godzin będzie przybierać na sile - podało amerykańskie centrum ds. huraganów (NHC). Żywioł znajduje się 1260 km na zachód od Bermudów.

Humberto / NOAA / PAP/EPA

Humberto ma obecnie 1., najniższą kategorię w 5-stopniowej skali, a towarzyszące mu wiatry osiągają prędkość do 120 km/godz. Przemieszcza się na północny wschód, w tempie 5 km/godz., co oznacza, że oddala się od amerykańskiego wybrzeża i Bahamów. Wyspy te dwa tygodnie temu zdewastował huragan Dorian - pochłonął tam co najmniej 50 istnień, a wciąż 1300 osób uważanych jest za zaginione.

NHC w niedzielę późnym wieczorem ostrzegło, że na południowo-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz na północnym zachodzie Bahamów przez kilka dni Humberto będzie wywoływał duże fale. Służby meteorologiczne apelują do plażowiczów o ostrożność.