Co najmniej jedna osoba zginęła, a 17 odniosło obrażenia w wyniku eksplozji w bloku mieszkalnym w miejscowości Warna nad Morzem Czarnym. Dziesięć rannych osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala z obrażeniami różnego stopnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do wybuchu doszło nad ranem w jednym z bloków na osiedlu Władysławowo. Pierwotnie przypuszczano, że chodzi o wybuch butli gazowej, lecz później przybyłe na miejsce policja i straż pożarna uznały, że eksplozję spowodowały zgromadzone w jednym z mieszkań materiały wybuchowe. Według świadków doszło do dwóch eksplozji.



Mieszkanie należało do byłego funkcjonariusza MSW. Zdaniem sąsiadów w jego rodzinie trwał poważny konflikt. Twierdzą oni, że widzieli, jak właściciel mieszkania w nocy opuścił budynek, po czym zniknął i nie odpowiadał na telefony.



Ofiara śmiertelna to kobieta z sąsiedniego mieszkania. Wszyscy mieszkańcy sześciopiętrowej klatki są ewakuowani. Obecnie trwa ustalanie uszkodzeń konstrukcji budynku w wyniku wybuchu, którego siłę ocenia się jako bardzo dużą.