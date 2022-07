Jeszcze dziś brytyjski premier Boris Johnson ma wygłosić oświadczenie do narodu - podało jego biuro przy Downing Street. BBC twierdzi, że Johnson zrezygnuje z funkcji lidera Partii Konserwatywnej, a pozostanie premierem do jesieni.

Boris Johnson / Tolga Akmen / PAP/EPA

Według stacji Sky News, Johnson rozmawiał z Grahamem Bradym, przewodniczącym wpływowego Komitetu 1922, który skupia posłów niepełniących stanowisk rządowych. Miał poinformować go o tym, że zrezygnuje, aby nowy lider Partii Konserwatywnej mógł zostać wybrany przed zaplanowaną na październik doroczną konferencją rządzącego krajem ugrupowania.

Zobacz również: Być albo nie być Borisa Johnsona

Nowy brytyjski minister finansów Nadhim Zahawi wezwał w czwartek rano premiera Borisa Johnsona do ustąpienia ze stanowiska.



To nie do utrzymania i będzie tylko gorzej: dla ciebie, dla Partii Konserwatywnej, a przede wszystkim dla kraju. Musisz zrobić to, co należy i odejść teraz - napisał do Johnsona Zahawi, który ministrem finansów został zaledwie we wtorek wieczorem.



W środę był on w grupie kilku ministrów, którzy mieli przekonywać Johnsona do ustąpienia ze stanowiska.

Jeszcze w środę Johnson przekonywał, że ma mandat społeczny i zapewniał, iż pozostanie na stanowisku niezależnie od rezygnacji kolejnych osób ze stanowisk rządowych.