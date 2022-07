"Jest oczywiste, że powinien być nowy lider Partii Konserwatywnej i nowy premier" - powiedział w specjalnym oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, informując o swojej rezygnacji w związku z kryzysem rządowym w tym państwie. "Pozostanę na stanowisku do czasu wyboru następcy" - zaznaczył.

Boris Johnson w przemówieniu do narodu / Tolga Akmen / PAP/EPA

Zaczynamy proces wyboru nowego lidera Partii Konserwatywnej - powiedział Johnson. Jestem dumny z osiągnięć tego rządu - podkreślił brytyjski premier.

Jest teraz jasne, że wyraźną wolą parlamentarzystów Partii Konserwatywnej jest to, aby był nowy lider tej partii, a więc i nowy premier - powiedział Johnson w oświadczeniu wygłoszonym przed drzwiami swojej rezydencji na Downing Street.

Uzgodniłem z sir Grahamem Bradym, przewodniczącym naszych backbencherów (posłów, którzy nie pełnią stanowisk rządowych - red.), że proces wyboru nowego lidera powinien rozpocząć się teraz, a harmonogram zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. A ja powołałem dziś gabinet, który będzie służył, tak jak ja, do czasu wyłonienia nowego lidera. Pozostanę na stanowisku do czasu wyboru następcy. I chcę żebyście wiedzieli, jak smutno mi jest, kończąc pracę na najlepszym stanowisku świata - podkreślił Johnson.

Fala dymisji w rządzie Wielkiej Brytanii

W ostatnim czasie brytyjski rząd dotknęła fala rezygnacji. Rozpoczęła się po tym, jak Downing Street przyznało, że Johnson od 2019 roku wiedział o zarzutach wobec posła Chrisa Pinchera, dotyczących jego niewłaściwego zachowania seksualnego, a mimo to powołał go w lutym tego roku na stanowisko zastępcy whipa, czyli osoby pilnującej dyscypliny w klubie poselskim.

Od pierwszych dwóch rezygnacji, które we wtorek późnym popołudniem złożyli w odstępie kilku minut minister zdrowia Sajid Javid i minister finansów Rishi Sunak, ze stanowisk rządowych na różnych szczeblach odeszło łącznie 59 osób.

Kilka kolejnych osób wycofało swoje poparcie dla premiera, ale z racji bezpieczeństwa państwa nie złożyło rezygnacji. Tak zrobił minister obrony Ben Wallace i to samo zasugerowała szefowa MSW Priti Patel.

Wcześniej Johnson był krytykowany m.in. za łamanie pandemicznych obostrzeń, które wprowadzał jego własny rząd i imprezy w rezydencji na Downing Street, które odbywały się w czasie lockdownu.

"Marzył o byciu drugim Churchillem, a kończy w kiepskim stylu"