Paul Rusesabagina jest wolny. Tata właśnie przybył do San Antonio, w Teksasie. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracowali, aby sprowadzić go do domu. Nasza rodzina jest znów zjednoczona - napisała na Twitterze Carine Kanimba.

Losy bohatera "Hotelu Ruanda"

Po ludobójstwie, do którego doszło w Ruandzie w 1994 roku, Rusesabagina uzyskał obywatelstwo belgijskie i stał się rezydentem Stanów Zjednoczonych. W listopadzie 2005 roku odznaczono go amerykańskim Prezydenckim Medalem Wolności.

We 2020 roku ruandyjski działacz został zatrzymany przez tamtejsze władze prawdopodobnie w wyniku porwania podczas lotu do Burundi. Rusesabaginę oskarżono m.in. o terroryzm, współudział w zabójstwie i utworzenie lub dołączenie do nieregularnej grupy zbrojnej. W 2021 roku został skazany na 25 lat więzienia.