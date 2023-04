Nie żyje Bob Lee. Twórca wartej miliardy dolarów aplikacji Cash App został zaatakowany nożem w pobliżu centrum San Francisco.

/ Shutterstock

Informację o ataku nożownika policjanci dostali we wtorek ok. 2:35 czasu lokalnego. Jak poinformowano, do ataku na miliardera doszło w dzielnicy Rincon Hill w pobliżu centrum San Francisco.

Policjanci znaleźli nieprzytomnego Boba Lee, który miał rany kłute klatki piersiowej. Następnie został przetransportowy do szpitala, gdzie zmarł.

Jak informuje BBC, policja nie zidentyfikowała jeszcze podejrzanego w tej sprawie. Nie dokonano także żadnych aresztowań.

Lee był dyrektorem ds. produktów w firmie kryptowalutowej MobileCoin. Był także założycielem aplikacji Cash App. To usługa płatności mobilnych, która umożliwia użytkownikom przesyłanie pieniędzy między sobą. Według Forbesa, jest obecnie warta 40 miliardów dolarów.