Mocno zdziwieni byli przechodnie, którzy na jednej z londyńskich ulic dostrzegli… węża, zjadającego gołębia. Gad trzymał ptaka w morderczym uścisku na chodniku przy Leytonstone High Road. Nagranie trafiło do sieci i momentalnie zaciekawiło internautów.

Przechodnie w Londynie zaskoczeni widokiem węża, który zjada gołębia Storyful/x-news

Tropikalny wąż został sfilmowany na jednej z londyńskich ulic w chwili, gdy jadł gołębia.



Węża zabrało w bezpieczne miejsce Królewskie Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania Przemocy Wobec Zwierząt. Jego przedstawiciele zaapelowali do świadków zdarzenia o wszelkie informacje na temat tego, w jaki sposób zwierzę znalazło się na ulicy.