Prezydent USA Joe Biden przyznał podczas konferencji po szczycie G7 w angielskim Carbis Bay, że nie mam przekonania co do pochodzenia koronawirusa. Zdaniem polityka trzeba przeprowadzić kolejne badania, a Chiny muszą to umożliwić, pozwalając na dostęp do laboratoriów i większą przejrzystość.

REKLAMA